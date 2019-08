‘O Rei Leão’ faz julho ser o melhor mês da década na bilheteria nacional

O live action da Disney O Rei Leão impulsionou as vendas de ingressos nos cinemas brasileiros durante o mês das férias escolares. Segundo o site Filme B, especializado em análise de mercado, foram vendidos mais de 26,5 milhões de bilhetes – 28,5% a mais do que no mesmo período de 2018. Até então, 2017 detinha o melhor julho, com 22,6 milhões de ingressos.

O filme da Disney já levou 12 milhões de brasileiros às salas de exibição. Número que tende a aumentar, já que o longa ainda está em cartaz. Atualmente, ele lidera o ranking dos mais vistos no país.

O mês de julho também foi recorde em termos de renda. Foram arrecadados cerca de 419 milhões de reais – um valor bem à frente dos R$ 317,3 milhões de 2016, ano que até então detinha o recorde da década.

Primeiro semestre

De janeiro a julho deste ano, o saldo também foi positivo. Cerca de 117 milhões de pessoas foram aos cinemas do país – Um aumento de 6,5% em relação aos sete primeiros meses de 2018.

Em compensação, os filmes brasileiros sofreram uma queda de 40% em relação ao primeiro semestre. Apenas dois títulos que estrearam em 2019 ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores: De Pernas Pro Ar 3, com 1,8 milhão, e Turma da Mônica – Laços, que ainda está em cartaz, mas já tem público de 2 milhões.