O que esperar do universo Marvel nos cinemas em 2018

Enquanto 2017 ficou marcado como o ano da redenção da DC Comics no cinema, 2018 promete mais um estouro da Marvel nas salas escuras. O racha entre Os Vingadores e o surgimento de novos personagens, como Doutor Estranho, vão culminar na próxima grande reunião dos heróis, em Vingadores: Guerra Infinita, previsto para maio. Confira na lista abaixo a nova agenda de filmes da Marvel e como eles podem se relacionar entre si.

Pantera Negra

Apresentado em Capitão América: Guerra Civil, o herói estreará seu próprio filme em 15 de fevereiro. A trama acompanhará a ascensão do príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) ao trono de Wakanda, depois de o Soldado Invernal tirar a vida de seu pai. A nação, aparentemente subdesenvolvida, convive com tecnologias de ponta, e esconde a lendária cidade de Eldorado. Danai Gurira, Lupita Nyong’o e Florence Kasumba reforçam o elenco, compondo o serviço secreto de Wakanda, o Dora Milaje.

Os Novos Mutantes

Derivado da série X-Men, Os Novos Mutantes apresentará um grupo de adolescentes encarcerados por ter “habilidades especiais”. Na contramão das outras produções da Marvel, que tendem ao cômico, a produção promete pender para o terror, como antecipa o trailer para lá de sinistro. Os brasileiros Alice Braga e Henry Zaga estão no elenco, como a Dra. Cecília Reyesé e o herói Mancha Solar, respectivamente.

Vingadores: Guerra Infinita

Com estreia marcada para maio, a über-produção reunirá todos os heróis do universo cinematográfico da Marvel — do veterano Homem de Ferro até a estreante Capitã Marvel. Dividido em duas partes, o longa será o ponto de convergência de todas as histórias anteriores, unidas pelas joias do infinito. Juntas, elas se tornam ainda mais poderosas, e vão motivar uma batalha épica. Os irmãos Anthony e Joe Russo, que conduziram o Guerra Civil, assinam o filme.

Deadpool 2

O super-herói “para adultos” promete voltar aos cinemas ainda mais sem filtros. Fruto de experiências médicas clandestinas, o personagem meio parça meio junkie reabilitou a carreira de Ryan Reynolds, que por pouco não foi enterrada depois do desastre de Lanterna Verde. O elenco conta ainda com a brasileira Morena Baccarin como par romântico do herói.

Homem-Formiga e a Vespa

Continuação de Homem-Formiga, de 2015, a nova produção trará de volta Paul Rudd na pele do herói, agora com a ajuda de Evangeline Lilly como Vespa. Michael Douglas também está confirmado no elenco do longa do herói em miniatura, considerado um dos mais cômicos da franquia. Previsto para 5 de julho de 2018.

Venom

Venom será o primeiro vilão da Marvel a ganhar um filme solo, previsto para 5 de outubro de 2018. Tom Hardy interpretará o arqui-inimigo do Homem-Aranha, conhecido por seu uniforme preto e por suas gigantescas mandíbulas, fruto da simbiose de um alienígena com um fracassado jornalista, Eddie Brock. Pouco se sabe até aqui sobre o roteiro da produção.

X-Men: Fênix Negra

Os principais mutantes da Marvel se reunirão novamente em X-Men: Fênix Negra, previsto para 1º de novembro. A trama acompanhará a transição de Jean Grey (Emilia Clarke, de Game of Thrones) para o ser cósmico de imenso poder que dá nome ao filme. Tye Sheridan, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult confirmaram seus retornos como Ciclope, Mística, Magneto, Professor Xavier e Fera. A atriz Jessica Chastain será a grande vilã.