O que a TV promete para 2018

Quem não vive sem televisão tem um bom ano pela frente. Seriados estrangeiros, novelas brasileiras e jogos da Copa da Rússia devem movimentar a programação, seja para fazer maratona no streaming, acompanhar fielmente os capítulos de folhetins ou torcer (e sofrer) pelas partidas das seleções. Confira algumas sugestões:

A nova novela de João Emanuel Carneiro

O dramaturgo emplacou o sucesso Avenida Brasil (2012) na Globo, mas depois se saiu com uma novela que não caiu nas graças do povo como o esperado, A Regra do Jogo (2015), criticada por ter um protagonista pouco carismático e histórias paralelas sem função ou graça. João Emanuel Carneiro terá a chance de se redimir perante os espectadores da emissora já no primeiro semestre, quando deve estrear sua quarta produção para o horário das 9, com o título provisório de De Volta para Casa. A novela vai contar a história de um cantor de axé decadente que, após ser dado como morto, vê a venda de seus discos explodir. Determinado a manter a mentira, ele vai adotar uma identidade diferente e se esconder em uma ilha. O ator Emilio Dantas, o Rubinho de A Força do Querer, já está reservado para o papel principal.

A divertida (e triste) saideira de ‘Veep’

A série da HBO que acumula três troféus de melhor comédia no Emmy – e outros seis para a protagonista, Julia Louis-Dreyfus, vitoriosa em todas as indicações que recebeu, uma por cada temporada da série – deve terminar em 2018. Em setembro, a atriz anunciou que havia sido diagnosticada com câncer de mama e estava começando um tratamento, o que adiou o início da produção da sétima temporada. Se o cronograma não for muito prejudicado, a nova leva de episódios deve estrear com atraso, mas ainda em 2018. Os capítulos vão mostrar Selina (Julia) novamente na corrida pela Casa Branca, após um período “sabático” em que a atrapalhada ex-presidente tentou se manter relevante por meio da publicação de um livro de memórias e da tentativa de inaugurar uma biblioteca com o seu nome.

Copa do Mundo da Rússia

Quem não puder viajar às geladas terras da Rússia para conferir as partidas da Copa 2018 ao vivo vai ter que se contentar em ver a disputa pela televisão. Os jogos serão transmitidos no Brasil pela Globo, SporTV e Fox Sports entre 14 de junho e 15 de julho. As partidas entre as 32 equipes serão realizadas em onze cidades-sede, como Moscou, São Petersburgo e Sochi. O Brasil foi o primeiro time a se classificar – após a Rússia, que, como sede, entra automaticamente na competição – e a seleção de Tite deve contar com nomes como Neymar, Daniel Alves e Gabriel Jesus, se nada mudar até lá. Brigam ainda pelo título de melhor do mundo nações como Argentina, França, Alemanha e Inglaterra – a Itália, que já ganhou a Copa quatro vezes, ficará de fora do campeonato em 2018 pela primeira vez desde 1958.

‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’

A nova temporada da série que carrega a grife de Ryan Murphy (de American Horror Story, Feud, Glee) e que agitou o mundo da televisão em 2016 ao recontar o caso de O.J. Simpson está prevista para 18 de janeiro de 2018 no canal pago FX. Desta vez, o seriado antológico (ou seja, que muda de história e de personagens a cada nova temporada) vai se debruçar sobre o trágico assassinato do estilista italiano Gianni Versace (Edgar Ramírez). Em 15 de julho de 1997, o mestre da moda voltava para casa depois de uma caminhada matinal quando foi baleado duas vezes por Andrew Cunanan (Darren Criss), um sociopata obcecado pelo estilista. A produção ainda traz os atores Penélope Cruz como a irmã de Versace, Donatella, que assumiu a grife depois da morte trágica do estilista, e Ricky Martin como Antonio D’Amico, companheiro de Gianni.

Keeping up with Gretchen

Sim, o Brasil também terá seu reality no estilo Keeping Up with the Kardashians, mas estrelado por Gretchen e sua família. O canal pago Multishow prepara para abril um programa de quinze episódios protagonizados pela cantora, que em 2017 viu seu nome voltar ao noticiário com força ao participar de um clipe de Katy Perry e de um teaser da Netflix para promover o seriado Glow — fruto dos memes com suas caras e bocas que tomaram o mundo na internet. A atração também vai mostrar a relação de Gretchen com seus sete filhos, a mãe e a irmã, Sula. As gravações passam por Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste e Mônaco, na França, onde a cantora mora atualmente com o marido. A VEJA, Gretchen prometeu: “Nossa família tem muita coisa boa para mostrar”.

Lava Jato – ‘O Mecanismo’

A Netflix já programou a estreia de O Mecanismo, sua segunda série brasileira — a primeira foi 3% — para 2018. O anúncio da produção de José Padilha, diretor de Tropa de Elite e RoboCop, foi recebida com entusiasmo pelos fãs do cineasta, principalmente porque é livremente inspirada nas investigações da Polícia Federal que levaram à deflagração da Operação Lava Jato. O protagonista, interpretado por Selton Mello, será um delegado aposentado da polícia. Também integram o elenco Caroline Abras (Entre Idas e Vindas e Avenida Brasil), Enrique Diaz (Justiça), Lee Taylor (Velho Chico), Antonio Saboia (Felizes Para Sempre?), Jonathan Haagensen (Cidade de Deus), Alessandra Colasanti (A Verdadeira História da Bailarina de Vermelho), Leonardo Medeiros (Cabra-cega), Otto Jr. (Malhação) e Susana Ribeiro (O Dono do Mundo).

‘Westworld’ – a segunda temporada está chegando

Grande aposta da HBO para ser a possível substituta de Game of Thrones como carro-chefe da emissora, Westworld estreou em 2016 e ganha uma nova temporada em 2018 — ainda sem data definida. Apesar de não ter chegado nem perto do fenômeno inspirado nos livros de George R.R. Martin em termos de repercussão, a série conseguiu conquistar uma base fiel de fãs e agradou a crítica. Baseada no filme Westworld – Onde Ninguém Tem Alma (1973), escrito e dirigido por Michael Crichton, e por sua sequência, Mundo Futuro: Ano 2003, Operação Terra (1976), a produção se passa em um parque futurista habitado pelos anfitriões, robôs muito inteligentes e parecidos com humanos que recebem os visitantes para que eles realizem suas fantasias.