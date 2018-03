O pré-operatório animado de Neymar com Bruna Marquezine

Um dia antes da cirurgia no pé direito, Neymar está aproveitando o tempo com a namorada Bruna Marquezine. Após publicar uma imagem de mãos dadas com a atriz no Instagram, o jogador usou a rede social para mostrar uma foto em que ele aparece de cadeira de rodas com Bruna em seu colo. “Levando a gata para dar uma volta no meu possante”, escreveu na publicação. Ela retribuiu a publicação com uma imagem parecida e mensagem de apoio ao namorado.

O jogador do PSG está no Brasil para uma operação após uma fratura no metatarso do pé direito. Ele sofreu a lesão no último domingo, dia 26, na França, durante o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha. Ele chegou ao Rio nesta quinta-feira, dia 1º de março. A cirurgia acontece no sábado, dia 3, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e será realizada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.