‘O Palhaço’ é o campeão de indicações ao ‘Oscar Brasileiro’

Representante brasileiro na disputa pela indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa ‘O Palhaço’, de Selton Mello, é o grande favorito às principais categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Chamada de ‘Oscar Brasileiro’, a premiação acontece na noite desta segunda-feira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O homenageado da noite será Cacá Diegues, que completa 50 anos de carreira em plena atividade.

As apostas sobre o ‘O Palhaço’ são altas: o filme teve 13 indicações ao todo, seguido por ‘O Homem do Futuro’, de Claudio Torres, ‘Bróder’, de Jeferson De. As 25 categorias, a exemplo do Oscar, contemplam categorias artísticas e técnicas. Conheça a lista de indicados:

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

ASSALTO AO BANCO CENTRAL de Marcos Paulo. Produção: Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa por Total Entertainment

BRÓDER de Jeferson De. Produção: Paulo Boccato e Mayra Lucas por Glaz Entretenimento Ltda, Renata Moura e Jeferson De por Barraco Forte

BRUNA SURFISTINHA de Marcus Baldini. Produção: Roberto Berliner e Rodrigo Letier por TvZero e Marcus Baldini por Damasco

HOMEM DO FUTURO, O de Cláudio Torres. Produção: Cláudio Torres e Tatiana Quintella por Conspiração Filmes

PALHAÇO, O de Selton Mello. Produção: Vania Catani por Bananeira Filmes

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

À MARGEM DO LIXO de Evaldo Mocarzel. Produção: Assunção Hernandes e Leonardo Mecchi por Raiz Produções e Letícia Santos por Casa Azul Produções Artísticas

CANÇÕES, AS de Eduardo Coutinho. Produção: João Moreira Salles e Maurício Andrade Ramos por VideoFilmes

DIÁRIO DE UMA BUSCA de Flavia Castro. Produção: Flávio Ramos Tambellini por Tambellini Filmes, Estelle Fialon por Les Films du Poisson e Flavia Castro

LIXO EXTRAORDINÁRIO de João Jardim, Karen Harley e Lucy Walker. Produção: Hank Levine por O2 Filmes e Angus Aynsley por Almega Projects

QUEBRANDO O TABU de Fernando Grostein Andrade. Produção: Fernando Menocci, Silvana Tinelli e Luciano Huck por Spray Filmes

ROCK BRASÍLIA de Vladimir Carvalho. Produção: Marcus Ligocki por Ligocki-Z Entretenimento

MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL

PALAVRA CANTADA 3D – SHOW BRINCADEIRAS MUSICAIS de Carlos Garcia Magalhães e Marcelo Siqueira

UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA de André Alves Pinto e Cesar Rodrigues. Produção: Diler Trindade por Diler & Associados

MELHOR DIREÇÃO

ANDRUCHA WADDINGTON por Lope

CLÁUDIO TORRES por O Homem do Futuro

EDUARDO COUTINHO por As Canções

JEFERSON DE por Bróder

SELTON MELLO por O Palhaço

MELHOR ATRIZ

ALINNE MORAES como Helena por O Homem do Futuro

DÉBORA FALABELLA como Manuela por Meu País

DEBORAH SECCO como Bruna Surfistinha por Bruna Surfistinha

LEANDRA LEAL como Carmen por Estamos Juntos

SIMONE SPOLADORE como Elvis por Elvis e Madona

MELHOR ATOR

CAIO BLAT como Macu por Bróder

CASSIO GABUS MENDES como Hudson por Bruna Surfistinha

SELTON MELLO como Benjamim/Palhaço Pangaré por O Palhaço

WAGNER MOURA como Marcelo por Vips

WAGNER MOURA como Zero por O Homem do Futuro

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

CASSIA KISS como dona Sônia por Bróder

DIRA PAES como Leonora por Estamos Juntos

DRICA MORAES como Larissa por Bruna Surfistinha

FABIANA KARLA como Tonha por O Palhaço

FABÍULA NASCIMENTO como Janine por Bruna Surfistinha

MELHOR ATOR COADJUVANTE

AILTON GRAÇA como Seu Francisco por Bróder

CAUÃ REYMOND como Murilo por Estamos Juntos

JONATHAN HAAGENSEN como Jaiminho por Bróder

PAULO JOSÉ como Valdemar/Palhaço Puro Sangue por O Palhaço

TONICO PEREIRA como doutor por Assalto ao Banco Central

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

ADRIAN TEIJIDO, ABC por O Palhaço

GUSTAVO HADBA por Bróder

LULA CARVALHO por Estamos Juntos

RICARDO DELLA ROSA, ABC por Lope

RICARDO DELLA ROSA, ABC por O Homem do Futuro

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

ADRIAN COOPER, ABC por Capitães da Areia

ALEXANDRE MEYER por Assalto ao Banco Central

CARLOS BODELÓN, CÉSAR MACARRÓN e LILLY KILVERT por Lope

CLAUDIO AMARAL PEIXOTO por O Palhaço

YURIKA YAMAZAKI por O Homem do Futuro

MELHOR FIGURINO

KIKA LOPES por O Palhaço

LETÍCIA BARBIERI por Bruna Surfistinha

MARCELO PIES por O Homem do Futuro

MARJORIE GUELLER por Capitães da Areia

TATIANA HERNÁNDEZ por Lope

MELHOR MAQUIAGEM

DENISE BORRO e MARINA BELTRÃO por Capitães da Areia

GABI MORAES por Bruna Surfistinha

MARINA BELTRÃO por Elvis e Madona

MARLENE MOURA e RUBENS LIBÓRIO por O Palhaço

MARTÍN MACÍAS TRUJILLO por O Homem do Futuro

MELHOR EFEITO VISUAL

ANDRÉ KAPEL por Bróder

CLÁUDIO PERALTA por O Homem do Futuro

CLÁUDIO PERALTA e MARCELO SIQUEIRA por Lope

DIEGO VELASCO-DE ARMAS por Onde Está a Felicidade?

EDUARDO SOUZA e RODRIGO LIMA por Bruna Surfistinha

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

ANDRÉ RISTUM, MARCO DUTRA e OCTÁVIO SCOPELLITI por Meu País

BRUNO MAZZEO, ROSANA FERRÃO, JOSÉ ALVARENGA JR e MARCELO SABACK por Cilada.com

CLÁUDIO TORRES por O Homem do Futuro

JEFERSON DE e NEWTON CANNITO por Bróder

JOSÉ DE CARVALHO E MARCELO LAFFITTE por Elvis e Madona

MARCELO VINDICATTO e SELTON MELLO por O Palhaço

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

ANTONIA PELLEGRINO, HOMERO OLIVETTO e JOSÉ CARVALHO por Bruna Surfistinha. Adaptado da obra “O Doce Veneno do Escorpião” de Bruna Surfistinha

BRAULIO MANTOVANI, A.C. e THIAGO DOTTORI, A.C. por Vips. Baseado no livro “VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso” de Mariana Caltabiano

CECÍLIA AMADO e HILTON LACERDA por Capitães da Areia. Adaptado da obra “Capitães da Areia” de Jorge Amado

DOMINGOS OLIVEIRA por Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Adaptado da peça teatral homonina de Domingos Oliveira e Alberto Goldin

MARCELO RUBENS PAIVA por Malu de Bicicleta. Adaptado da obra “Malu de Bicicleta” de Marcelo Rubens Paiva

MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

EDUARDO HARTUNG por Capitães da Areia

FELIPE LACERDA por Assalto ao Banco Central

JEFERSON DE e QUITO RIBEIRO por Bróder

MANGA CAMPION e OSWALDO SANTANA por Bruna Surfistinha

MARILIA MORAES e SELTON MELLO por O Palhaço

MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

ANNA PENTEADO, BRUNA CALLEGARI, DIANA ZATZ, FELIPE IGARASHI e RAFAEL

BUOSI por Mamonas Para Sempre

AVA GAITÁN ROCHA por Estrada Real da Cachaça

BAÚ CARVALHO e HENRIQUE DANTAS por Filhos de João, O Admirável Mundo Novo Baiano

JORDANA BERG por As Canções

PEDRO KOS por Lixo Extraordinário

SÉRGIO AZEVEDO e VLADIMIR CARVALHO por Rock Brasília

MELHOR SOM

ALESSANDRO LAROCA, ARMANDO TORRES JR E ROMEU QUINTO por Vips

ALOYSIO COMPASSO, JOSÉ LOUZEIRO e PATRICK O’SULIVAN por Lixo Extraordinário

BRANKO NESKOV, GEORGE SALDANHA e SIMONE PETRILLO por Capitães da Areia

GEORGE SALDANHA, LUIZ ADELMO e PAULO GAMA por O Palhaço

JORGE SALDANHA, MIRIAM BIDERMAN, RICARDO REIS e RODRIGO NORONHA por O Homem do Futuro

MELHOR TRILHA SONORA

CLÁUDIO KAHNS a partir da obra dos MAMONAS ASSASSINAS por Mamonas Para Sempre

EDU LOBO por Não se Preocupe, Nada Vai Dar Certo

JEFERSON DE e JOÃO MARCELO BOSCOLI por Bróder

LENINE por Amor?

VLADIMIR CARVALHO por Rock Brasília

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

ANDRÉ MORAES e CHRIS PITMAN por Assalto ao Banco Central

ANTONIO PINTO por Vips

CARLINHOS BROWN por Capitães da Areia

DADO VILLA-LOBOS por Malu de Bicicleta

PLÍNIO PROFETA por O Palhaço

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO

CONTAGEM dirigido por Gabriel Martins e Maurílio Martins

ENTRE MUROS dirigido por Adriana Tenório

MÁSCARA NEGRA dirigido por Renê Brasil

PRA EU DORMIR TRANQUILO dirigido por Juliana Rojas

ÚLTIMO DIA, O dirigido por Christopher Faust

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

ANGELI 24 HORAS dirigido por Beth Formaggini

GIGANTE DE PAPELÃO, O dirigido por Barbara Tavares

OVOS DE DINOSSAURO NA SALA DE ESTAR dirigido por Rafael Urban

PRAÇA WALT DISNEY dirigido por Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira

PROCURANDO MADALENA dirigido por Ricardo Sá

VERDADEIRA HISTÓRIA DA BAILARINA DE VERMELHO, A dirigido por Alessandra Colassanti e Samir Abujamra

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO

AVENTURAS DE PAULO BRUSCKI, AS dirigido por Gabriel Mascaro

CÉU NO ANDAR DE BAIXO, O dirigido por Leonardo Cata Preta

CÉU, INFERNO E OUTRAS PARTES DO CORPO dirigido por Rodrigo John

ENGOLELOGOUMAJACAENTÃO dirigido por Alex Antunes, Guilherme Coutinho, Marão, Tiago MAL

FURICÓ E FIOFÓ dirigido por Fernando Miller

SAMBATOWN dirigido por Cadu Macedo

MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

CISNE NEGRO (Black Swan, Ficção, EUA) – dirigido por Darren Aronofsky. Distribuição: Fox Film do Brasil.

CONTO CHINÊS, UM (Un Cuento Chino, Ficção, Argentina / Espanha) – dirigido por Sebastián Borensztein. Distribuição: Paris Filmes.

MEIA NOITE EM PARIS (Midnight in Paris, Ficção, EUA / Espanha) – dirigido por Woody Allen. Distribuição: Paris Filmes.

PELE QUE HABITO, A (La Piel que Habito, Ficção, Espanha) – dirigido por Pedro Almodóvar. Distribuição: Paris Filmes.

RIO (Rio, Animação, EUA) – dirigido por Carlos Saldanha. Distribuição: Fox Film do Brasil.