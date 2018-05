‘O Outro Lado’: Ignorada na final, ‘Desirée’ dá desfecho à personagem

A novela O Outro Lado do Paraíso chegou ao fim na última sexta-feira, mas alguns personagens ainda estão esperando por um desfecho. A quenga Desirée (Priscila Assun), por exemplo, passou quase 180 capítulos em busca de um marido, mas a conclusão de seu romance com Juvenal (Anderson Di Rizzi) ficou a gosto do público, já que eles não subiram ao altar para todos verem como Clara (Bianca Bin) e Patrick (Thiago Fragoso).

Incomodada, a atriz Priscila Assun resolveu dar, ela mesma, uma conclusão digna à sua personagem, e divulgou nas redes sociais um ensaio fotográfico vestida de noiva.

“Para quem ficou curioso para ver como seria a cena de Desirée e Juvenal casando, segue esse editorial que fiz, justamente pensando no casamento dos sonhos de Desirée/ Cândida”, escreveu Priscila na legenda de foto compartilhada no Instagram.

As imagens foram feitas em parceria com um site especializado em fotos para noivas, que pegou carona no não-final da personagem.

Na última grande cena do casal na novela, Juvenal convidava (mais para ordenava) Desirée a empacotar suas coisas no bordel e se mudar para a casa dele — que tinha acabado de ser palco de um tiroteio entre a polícia, Gael (Sérgio Guizé), Patrick (Thiago Fragoso) e o vilão Renato (Rafael Cardoso), outro que ficou sem final. A quenga e o lapidador ainda foram vistos de relance no velório mucho loco de Dona Caetana (Laura Cardoso).