‘O Outro Lado do Paraíso’ estabelece novo recorde semanal

O Outro Lado do Paraíso registrou novo recorde semanal na última semana. A novela de Walcyr Carrasco marcou média de 37 pontos e 53% de participação na Grande São Paulo ao mostrar a mocinha Clara (Bianca Bin) ser desprezada pela patroa, Fabiana (Fernanda Rodrigues), encontrar os quadros que vão tirá-la da miséria e conhecer seu novo aliado, Patrick (Thiago Fragoso). O recorde prévio do folhetim era da semana anterior, entre 27 de novembro e 2 de dezembro, quando marcou 36 pontos.

O início da vingança de Clara também rendeu a O Outro Lado do Paraíso a maior média parcial de audiência desde 2013. Levando em consideração as sete primeiras semanas de exibição, a novela somou 32 pontos no Ibope.

A queridinha do público

Os embates entre Maria do Carmo (Susana Vieira) e Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) garantiram a Senhora do Destino a melhor audiência média do Vale a Pena Ver de Novo desde 2010, com 18 pontos no Ibope. Ainda, o último capítulo, que mostrou o emblemático desfecho da vilã — quando ela se atira de uma ponte –, teve a melhor audiência em seis anos para um final de novela no horário, marcando 22 pontos.