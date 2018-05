‘O Outro Lado’: Bianca Bin e Sérgio Guizé se despedem na cachoeira

Os atores Bianca Bin e Sérgio Guizé comemoraram com um banho de cachoeira o desfecho final de O Outro Lado do Paraíso. E provavelmente juntos: o casal engatou um romance durante as gravações da novela — já na primeira fase, aquela em que a personagem de Bianca, a mocinha ainda ingênua Clara, apanhava do personagem de Guizé, o playboy agressivo.

Na semana passada, Bianca foi vista tomando cerveja com as colegas de elenco Glória Pires e Tainá Muller, além da sogrinha, Gleidi, sinal de que o romance vai bem, obrigado.