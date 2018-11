‘O Mágico de Oz’ é o filme mais influente de todos os tempos, diz estudo

Um estudo da Universidade de Turim, na Itália, afirma que O Mágico de Oz é o filme mais influente de todos os tempos. A produção, de 1939, fica na frente de Star Wars, em segundo lugar, e Psicose, em terceiro.

A pesquisa consultou dados dos 47.000 títulos cadastrados no IMDb — maior banco de dados do cinema mundial –, a fim de analisar quais foram os mais usados como referência em outras produções na história do cinema.

No caso de O Mágico de Oz, o longa de Victor Fleming foi citado, de uma maneira ou de outra, mais de 3.000 vezes: Over the Rainbow, a principal música de sua trilha sonora, acabou entrando em diversos filmes, como Núpcias de Escândalo (1940) e até Nasce uma Estrela, com Lady Gaga. Já a frase de Dorothy “tenho a impressão de que não estamos mais no Kansas” apareceu em produções como Avatar (2009) e Querida, Encolhi as Crianças (1989).

King Kong, 2001: Uma Odisseia no Espaço, Cidadão Kane, Metrópolis, Casablanca, Frankenstein e a animação Branca de Neve e os Sete Anões também aparecem na lista de mais influentes.

Entre os diretores de cinema, o estudo considerou George Cukor (cuja filmografia soma 65 filmes) como o mais influente, seguido por Victor Fleming, Alfred Hitchcock, Mervyn LeRoy e Steven Spielberg.

Samuel L. Jackson aparece em primeiro lugar na lista dos atores influentes, superando Clint Eastwood, Tom Cruise, Arnold Schwarzenegger e John Wayne.