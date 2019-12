‘O Irlandês’ foi visto por mais de 26 milhões de assinantes da Netflix

O Irlandês, filme de Martin Scorsese feito em parceria com a Netflix, conquistou um excelente resultado em sua primeira semana no ar no canal de streaming. Em um evento em Nova York, registrado pelo site Deadline, o chefão de conteúdo da plataforma, Ted Sarandos, cravou que o longa foi exibido por 26,4 milhões de contas durante o período – número que representa o mínimo de espectadores, já que cada exibição de uma conta pode corresponder a mais do que uma pessoa assistindo ao título. De acordo com o executivo, a estimativa é que em 28 dias no ar, o filme será acessado por 40 milhões de assinantes. Atualmente, a Netflix possui 158 milhões de assinaturas no mundo.

A produção estrelada por Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci estreou no canal online em 27 de novembro, mas ganhou exibições em salas de cinema pelo mundo, incluindo o Brasil, algumas semanas antes: a Netflix, porém, não divulga resultados de bilheteria de seus filmes no cinema.

Com a chegada da temporada de premiações, o longa tende a crescer. Nesta semana, O Irlandês foi indicado a cinco categorias do Globo de Ouro: melhor filme, melhor ator coadjuvante para Al Pacino e para Joe Pesci, melhor diretor e melhor roteiro.