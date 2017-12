O drama de um gênio brasileiro

Só com muita teimosia um artista consegue preservar sua intimidade, principalmente nestes tempos de vidas escancaradas pela internet. Teimoso como ele só, João Gilberto livrou-se da exposição tecendo, ao longo de décadas, um casulo inviolável em torno de sua pessoa: o recluso mestre da bossa nova não dá entrevistas, não sai de casa, não vê e não conversa com quase ninguém.

É, portanto, com constrangimento que se acompanha a roupa suja da família sendo lavada em público. Aos 86 anos, o músico celebrado no mundo inteiro mistura momentos de lucidez com outros de confusão mental, torrou tudo o que tinha e vive à míngua, soterrado em dívidas. No round mais recente, a filha do meio, a cantora Bebel, 51 anos, conseguiu junto à Justiça do Rio de Janeiro interditar o pai e obter a tutela provisória de seus contratos e movimentações financeiras. Só que até hoje a notificação da interdição não foi entregue porque João Gilberto não abre a porta.

VEJA desta semana revela os detalhes do processo de interdição e calcula o tamanho da dívida financeira do gênio maior da bossa nova.