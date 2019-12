O caso Hulk: namoro com sobrinha, guerra familiar e patrimônio milionário

Desculpa, Neymar! Mas o jogador mais “abundante” (com o perdão da brincadeira) nas manchetes do país não é você. Depois de toda a história e reviravoltas envolvendo o craque brasileiro com Najila Trindade em 2019, o ano se despede com outra polêmica, com requintes de enredo de novela das nove de Walcyr Carrasco, sobre a vida amorosa de outro jogador: Hulk.

Depois de se separar em agosto da mulher Iran Angelo, com quem ficou casado por doze anos e tem três filhos (Ian, Tiago e Alice), Hulk, que atualmente mora em Shangai onde joga no time de futebol Shangai SIPG, engatou nas vésperas do Natal um novo romance com a sobrinha preferida da ex-mulher, Camila, de 31 anos.

No sábado, 21, o jogador chamou os filhos, bem como o pai e a mãe de Camila para comunicar que estava apaixonado. A partir daí, começou um jogo de intrigas e de dor. Além de sentimento e laços familiares, também está em jogo muito dinheiro. A assessoria do jogador, de acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, relatou que Hulk transferiu para a conta de Iran cerca de 100 milhões de reais. O jogador também colocou a disposição metade dos cerca de 80 imóveis que ele possui. Segundo Hulk, ela teria recusado a oferta e dificultado a visita do jogador aos filhos.

O novo casal diz ter engatado o romance outubro, ou seja, depois da separação com Iran. Porém, em uma carta enviada à tia, Camila sugere algo diferente, o que poderia ser uma contradição da versão oficial: “viver esse sentimento que vivia incubado dentro de nós e despertou agora”. Na carta, datada do dia 27 de dezembro, Camila pede perdão pelo sofrimento que está causando e diz ser “muito difícil encarar tudo isso”. E diz que a situação está doendo mais nela do que na tia. “A gente não manda no coração, ninguém está imune ou isento de viver o maior dos sentimentos”, escreveu Camila.

À coluna de Leo Dias, Iran se pronunciou por meio de carta enviada por seu time de advogados: “Iran jamais poderá compactuar com a exposição midiática dos motivos que culminaram no término do relacionamento e dos termos impostos pelo Sr. Hulk para formalização de uma ‘solução consensual’ das questões correlatas ao divórcio, todas as quais deveriam ter permanecido confinadas no âmbito familiar. A dor não é da separação, e sim, da devastação de uma família.”, diz o comunicado.

A guerra familiar está apenas no começo. Niris Ângelo, irmã de Iran e mãe de Camila, se posicionou contra a filha. Iran sempre foi vista como generosa, tento ajudado os parentes com carinho, dinheiro, emprego e casas. Patrocinava as viagens internacionais de parentes, inclusive Camila, que sempre conviveu com o ex-marido de sua tia hoje alçado ao posto de namorado.