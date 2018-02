Recém-casada, a atriz Marina Ruy Barbosa está distante da folia neste Carnaval. Ela aproveita o fim de semana para descansar das gravações da novela das 7, Deus Salve o Rei, no campo, com amigas, no maior clima hippie chic — porque as roupas, você sabe, são todas de marca.

“Tudo que eu precisava”, escreveu Marina na legenda de uma foto em que anda descalça pela gramam entre árvores de copa exuberante. Em outra imagem, a atriz destaca um arco-íris, ao qual dedicou um coração.

❤️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Feb 10, 2018 at 1:51pm PST

Tudo que eu precisava…. 🙏🏻 A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Feb 10, 2018 at 2:10pm PST