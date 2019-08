O Capitão América da era hippie

“Eu nunca sonhei em ser outra pessoa”, diz Capitão América, personagem de Peter Fonda, num momento antológico de Easy Rider — Sem Destino, filme de 1969 que vendeu a cultura hippie ao mundo. O ator não possuía o talento do pai, Henry Fonda, patrimônio do cinema americano. Tampouco era carismático e combativo como sua irmã mais velha, Jane. Apesar da ausência de grandes ambições, contudo, a participação em Sem Destino transformou Peter em herói de uma obra-prima da contracultura. Escrito e protagonizado por ele e por Dennis Hopper (também diretor), o filme sintetiza as tensões dos Estados Unidos nos anos 60 por meio da viagem dos motoqueiros Capitão América (Fonda) e Bucky (Hopper) por um país abalado pela Guerra do Vietnã e no apogeu do flower power.

O ator teve infância problemática. Na vida real, seu pai passava longe da figura terna que interpretava nas telas — era distante e cruel, revelaria Peter mais tarde. A mãe, Frances Ford Seymour, suicidou-se quando ele tinha 10 anos — e os irmãos Fonda passaram a viver no Estado de Nebraska com uma tia. O próprio Peter flertou com a morte. Ele se deu um tiro no estômago aos 11 anos. A quase tragédia motivou John Lennon a criar o verso de abertura de She Said, dos Beatles, inspirado no que o ator lhe teria dito numa viagem de LSD: “Eu sei como é estar morto”.

A boa-pinta, a princípio, credenciou Peter a papéis de galã. Posteriormente, ele fez produções mais experimentais, como The Trip (1967), de Roger Corman. Com O Ouro de Ulisses (1997), veio a única indicação ao Oscar de melhor ator. Embora continuasse trabalhando com afinco, ele nunca repetiu o êxito de Easy Rider. Morreu em 16 de agosto, aos 79 anos, de câncer no pulmão, em Los Angeles.

