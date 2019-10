Desde sexta-feira da semana passada, quanto teve início o Rock in Rio, o amor reinou na Cidade do Rock. Seja no gramado ou nos camarotes, durante os intervalos ou mesmo direto do Palco Mundo, romances anônimos e famosos conquistaram plateias — reais e virtuais — e temperaram o festival com juras, elogios, declarações e, claro, muitos beijos.

Veja abaixo alguns dos principais casais que desfilaram pelo festival:

Grazi Massafera e Caio Castro

Assumidíssimo depois de meses de “mistério”, o novo casal global foi visto na pipoca do primeiro fim de semana de Rock in Rio, usando bonés para evitar os papparazzi. Grazi e Caio não passaram por nenhum dos camarotes do evento. Abordado por um cinegrafista, o ator chegou a pedir que o profissional interrompesse a gravação. “Paguei pelo meu ingresso, não sou uma pessoa pública”, disse. Neste sábado, foi a vez da pequena Sofia, de 7 anos, acompanhar a mãe durante as apresentações.

Bruna Marquezine e Gian Luca Ewbank

“Que doideira é essa?”. Assim a atriz Bruna Marquezine respondeu às críticas dos internautas que se indignaram com os beijos trocados entre ela e o artista plástico Gian Luca Ewbank, irmã da atriz Giovana Ewbank, no festival. Os dois foram flagrados juntos em Fernando de Noronha e, nesta sexta, saíram da Cidade do Rock de mãos dadas — e sem assumir o envolvimento.

Pocah e Ronan Souza

Dona do sucesso Pode chorar, a funkeira Pocah (ex-MC Pocahontas, para quem não reconheceu) fez questão de exibir seu anel de noivado, presente do namorado Ronan Souza, em pleno Rock in Rio. A joia, contou o noivo, é um modelo exclusivo da grife Gucci, do qual só existem oito no Brasil. O casal, que ainda não sabe quando sobe ao altar, decidiu juntar as escovas de dentes depois de um mês de namoro. Ronan, vale lembrar, é ex-namorado da cantora Anitta, que abriu o Palco Mundo no último sábado.

Pedro Scooby e Cinthia Dicker

Por falar em Anitta, outro ex da cantora esteve sob os olhos dos papparazzi na Cidade do Rock. O surfista Pedro Scooby foi flagrado aos beijos com a atriz e modelo Cinthia Dicker ao lado do palco New Order Dance. Recém-separado da atriz Luana Piovani, com quem tem três filhos, Scooby assumiu o novo relacionamento, mas disse que não é nada sério pois “não se sente pronto para amar outra vez”.

Ludmilla e Brunna Gonçalves

Com romance assumido desde junho, a cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Gonçalves foram estiveram entre os casais LGBT “queridinhos” do evento. Durante a apresentação da funkeira no Palco Sunset, no último sábado, Brunna assumiu que estava mais nervosa do que a namorada. “Estava a linda e perfeita”, definiu, apaixonada.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas

Sai a bruxa da novela, entra a dos contos de fada. Durante o Rock in Rio, a atriz Agatha Moreira se despiu da vilã Josiane, de A Dona do Pedaço, para encarnar a feiticeira Malévola, protagonista do filme homônimo da Disney. E foi assim, com chifres e visual all-black, que ela encheu o namorado Rodrigo de Simas de beijos na área VIP do Rock in Rio, um dia depois de o ator ser flagrado sozinho pelo festival.

Com a benção do Palco Mundo

Logo no primeiro fim de semana de Rock in Rio, um casal de Sorocaba (SP) emocionou a plateia do Palco Mundo ao protagonizar um pedido de casamento durante o show dos Foo Fighters e receber os cumprimentos do vocalista David Grohl. Neste sábado, foi a vez de a cantora Pink desejar felicidades a um rapaz que pediu o namorado em casamento durante a apresentação. “Parabéns. Os primeiros 20 anos são os mais difíceis”, brincou a cantora.