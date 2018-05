Novo papel de Meghan Markle será dominar o protocolo real britânico

A atriz americana Meghan Markle terá de decorar novos papéis quando se casar com o príncipe Harry e se somar oficialmente à monarquia britânica, no dia 19 de maio.

Regras não escritas determinam a maneira como os membros da realeza devem se comportar. Embora muitos protocolos antigos tenham sido descartados, ainda há normas de etiqueta em vigência.

“Ela [Meghan] tem que lembrar que, como membro da família real, representa a família ou, como já foi dito, ‘a marca'”, disse Grant Harrold, que foi mordomo de Harry quando trabalhou para seu pai, o príncipe Charles, e hoje oferece orientações especializadas sobre o assunto. “Acho que existe bastante pressão para ela acertar, porque a última coisa que ela quer é cometer um erro e isso se tornar manchete”, afirmou.

Para alguém que cresceu em Los Angeles, a vida atrás dos muros do palácio dificilmente poderia ser mais diferente. Mordomos e serviçais reais, muitas vezes trajando uniformes tradicionais com coletes escarlates, cumprem discretamente suas funções.

Um protocolo rígido dita que Meghan deve andar de costas quando diante da rainha Elizabeth II. Segundo Harrold, porém, isso não acontecerá em público. À medida que a monarquia evolui e se moderniza, algumas convenções se tornam menos importante do que já foram, algo que os próprios membros da realeza reconhecem.

“Não existe um código de comportamento obrigatório quando alguém se encontra com a rainha ou um membro da família real, mas muitas pessoas querem observar as formas tradicionais”, informa o site da família real antes de explicar como se curvar e se dirigir aos Windsor. Aqueles que rompem com as regras não escritas às vezes são recebidos com frieza.