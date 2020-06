Novo ‘Jogos Vorazes’ investiga a natureza humana pela ótica do vilão

Em um futuro tenebroso, o fictício país ditatorial Panem, no território onde antes ficavam os Estados Unidos, é comandado por um presidente sádico. Doze distritos — em sua maioria, miseráveis — proveem insumos para a abastada Capital, cidade que anualmente sedia um reality show no qual 24 adolescentes são obrigados a lutar em uma arena sedenta por sangue. Apenas um deles sai vivo do evento televisionado. A trama central de Jogos Vorazes é tão assustadora quanto os piores pesadelos criados pelo inglês George Orwell. Mas não tem nada de repulsiva — muito pelo contrário: a trilogia escrita pela americana Suzanne Collins entre 2008 e 2010 soma incríveis 100 milhões de livros vendidos, e os quatro filmes derivados dela faturaram 2,9 bilhões de dólares em bilheteria. Uma década após seu fim, a franquia continua a render frutos: um novo livro, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ambientado 64 anos antes dos eventos da popular trilogia, acaba de chegar às livrarias — e já há uma adaptação no forno em Hollywood.

+ Compre o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins

+ Compre a Trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins

A heroína original, a durona Katniss (interpretada por Jennifer Lawrence), entrega o posto de protagonista ao terrível presidente Coriolanus Snow (que, nas histórias anteriores, era um homem maduro vivido com brilho por Donald Sutherland). O livro imagina a juventude de Snow, então um polido e ambicioso rapaz de 18 anos que tenta manter as aparências da riqueza e prestígio que outrora acompanhavam seu sobrenome. A decadência da família começou com a rebelião dos distritos, que atacaram a Capital, mataram seu pai e dilapidaram a bonança dos tempos de paz — pela óptica unilateral do que ele crê ser a paz. Essa guerra daria origem aos Jogos Vorazes: o ressentimento pelo conflito fará Snow no futuro impor o selvagem evento como castigo aos rebeldes.

Ao iluminar o vilão, a autora repete uma fórmula eficaz na ficção pop — a saga Star Wars é um exemplo disso, ao mostrar o jovem Darth Vader sendo seduzido pelo lado sombrio da Força. São roteiros que tomam emprestada da filosofia uma velha dúvida sobre a natureza humana: seria o homem mau em sua origem ou um produto do meio em que vive? A questão ganha cores peculiares na prosa de Suzanne, que envolve os leitores com criatividade e profundidade, características que a elevam a um patamar de qualidade alcançado por poucos escritores juvenis, como o irlandês C.S. Lewis (1898-1963) e seu filosófico As Crônicas de Nárnia, e a inglesa J.K. Rowling, com a saga do bruxo Harry Potter. Assim como os dois autores, Suzanne ousa tocar em temas espinhosos sem subestimar os jovens. Em seus livros, romances pueris e ansiedades típicas da adolescência se mesclam à abordagem bem informada de temas como autoritarismo, violência e desumanização, tudo embalado com referências que vão da mitologia grega à teoria política (confira o quadro). Essas pílulas são expostas não raro com notável sutileza — é o caso do significado oculto do nome do país Panem, alusão ao panem et circenses, a célebre política do pão e circo do Império Romano. Em rara entrevista, a reclusa autora já declarou: “Não escrevo sobre adolescentes. Escrevo sobre guerra para adolescentes”.

+ Compre o livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis

+ Compre o box comemorativo 20 anos de Harry Potter, de J.K. Rowling

Continua após a publicidade

Avessa à fama, Suzanne revela pouco sobre sua vida. Antes de ser um fenômeno, escrevia programas de TV e livros infantis. Por meio de Jogos Vorazes, é possível inferir que se trata de uma pessoa crítica à dita “cultura do espetáculo”, como se nota na ideia do cruel reality show que dá nome à franquia. Não era esperado que, aos 57 anos, ela voltasse a beber do sucesso passado (embora, claro, seja absolutamente humana a tentação de lucrar com uma obra tão bem-sucedida). Mas ela o faz com dignidade. Para que o leitor se interesse pelo jovem Snow, Suzanne realça o charme do vilão sem ocultar sua índole egoísta. Ao redor dele, supremacistas tratam os distritos como “escória”. Duas bússolas morais puxam Snow e o leitor para o que é correto: Sejanus, amigo contrário aos Jogos, e Lucy Gray Baird, oriunda do paupérrimo Distrito 12 e a quem Snow é incumbido de ser mentor. Artista circense, a jovem adiciona cor ao livro e enfeitiça o futuro ditador. Ainda que a circunstância seja outra, a força que move Jogos Vorazes continua a mesma: a fome de viver.

Publicado em VEJA de 1 de julho de 2020, edição nº 2693

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR Continua após a publicidade

A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, de Suzanne Collins

Trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins Trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins

As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis

20 anos de Harry Potter, de J.K. Rowling 20 anos de Harry Potter, de J.K. Rowling

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.