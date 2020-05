Novo ‘Jogos Vorazes’ dribla a crise e vende 500 mil cópias em uma semana

A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, novo livro da série Jogos Vorazes, superou as expectativas em seu lançamento nos Estados Unidos, ocorrido no dia 19 de maio. Mesmo com boa parte das livrarias do país fechada – o que fez despencar a venda de livros no mundo – o novo título da saga assinada por Suzanne Collins vendeu 500.000 exemplares em uma semana. Segundo a editora Scholastic, que publica a autora no país, o número inclui vendas de cópias físicas, e-books e áudio-livros. No Brasil, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes será lançado no dia 19 de junho, pela editora Rocco.

Após uma década do lançamento do último livro da trilogia, A Esperança (2010), a autora americana retorna ao universo ambientado na fictícia Panem, um Estados Unidos reformulado e distópico, dividido em distritos e amparado pela violência do governo ditatorial. A nova trama se passa antes da trilogia e tira o protagonismo da jovem rebelde Katniss para acompanhar a jornada de Coriolanus Snow, mais tarde presidente autoritário que comanda Panem.

No total, a franquia Jogos Vorazes vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo e foi responsável por quatro filmes de bilheteria bilionária.