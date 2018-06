Novo ‘Indiana Jones’ tem estreia adiada após problemas com o roteiro

O quinto filme da saga Indiana Jones não poderá mais ser lançado em julho de 2020 por atrasos na produção, segundo o site da revista Variety. Fontes disseram à publicação que as filmagens, que deveriam começar em abril do ano que vem, provavelmente serão adiadas porque a produção enfrentou muitos problemas – entre eles, o fato de que integrantes da equipe criativa ainda precisam aprovar o roteiro definitivo.

O site Collider afirma que Jonathan Kasdan, filho do roteirista de Os Caçadores da Arca Perdida, Lawrence Kasdan, e roteirista do fracasso Han Solo: Uma História Star Wars (2018), foi contratado para escrever um novo texto. David Koepp, autor da quarto filme da saga, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, havia sido escalado inicialmente para tocar o roteiro.

A Disney anunciou em 2016 que Steven Spielberg será o diretor do novo filme, que também terá novamente Harrison Ford na pele do intrépido arqueólogo. A franquia já arrecadou quase 2 bilhões de dólares nas bilheterias do mundo todo.