Novo filme de Woody Allen tem estreia prevista para dezembro no Brasil

Cercado de polêmicas lá fora, a mais nova produção do diretor Woody Allen, A Rainy Day in New York, ganhou previsão de estreia no Brasil. De acordo com a distribuidora Imagem Filmes, o longa-metragem deve chegar aos cinemas brasileiros em 26 de dezembro. Alterações na data, no entanto, ainda podem ser feitas.

Nos Estados Unidos, o lançamento do filme ainda é incerto. Originalmente, a Amazon seria a responsável pela distribuição, mas decidiu engavetar o projeto por causa das acusações de que Allen tinha abusado de sua filha adotiva, Dylan Farrow. Ela afirma ter sido molestada em 1992, quando tinha apenas 7 anos. Na época, o caso foi investigado e Allen foi declarado inocente, mas a história ressurgiu em meio aos movimentos Me Too e Time’s Up.

De acordo com a revista americana Variety, a Amazon abriu mão de vez dos direitos de distribuição do longa. Para que ele chegue aos cinemas americanos, Allen precisará, portanto, encontrar uma nova distribuidora. Três países europeus já garantiram a distribuição do filme: França (pela Contracorriente Films), Itália (Lucky Red) e Alemanha (Filmwelt/NFP).

O contrato de Woody Allen com a Amazon garantia a produção e distribuição de quatro filmes do diretor, incluindo A Rainy Day in New York. Após o lançamento da comédia ser cancelado, Allen entrou com um processo de 68 milhões de dólares contra o estúdio, alegando quebra de contrato. De acordo com o cineasta, a desistência se deu por uma “acusação sem fundamento (de abuso sexual) de 25 anos atrás”.

Após o ressurgimento da acusação de abuso, os atores Timothée Chalamet e Rebecca Hall decidiram doar seus salários para instituições de caridade. O longa ainda conta com Selena Gomez, Jude Law e Elle Fanning no elenco.