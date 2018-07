Novo filme de diretor de ‘La La Land’ abrirá Festival de Veneza

O drama O Primeiro Homem, que retrata a missão que transformou o astronauta norte-americano Neil Armstrong no primeiro homem a caminhar na lua, abrirá o Festival de Cinema de Veneza deste ano, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira.

Premiado com o Oscar, o diretor Damien Chazelle voltará a abrir o evento dois anos depois de seu musical La La Land – Cantando Estações, dar início à edição de 2016 do festival de cinema mais antigo do mundo.

Chazelle volta a trabalhar com Ryan Gosling, protagonista de La La Land que interpreta Armstrong no filme, também estrelado pela atriz Claire Foy, a rainha Elizabeth II das duas primeiras temporadas da série The Crown.

Baseado no livro de James R. Hansen, O Primeiro Homem acompanha Armstrong de 1961 a 1969, quando a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, trabalhou para levar um homem à lua. Comandante da missão Apollo 11, Armstrong pisou a lua no dia 20 de julho de 1969, quando pronunciou a famosa frase: “É um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade”.

“É uma obra muito pessoal, original e cativante”, disse o diretor do festival, Alberto Barbera, em comunicado. “(O filme é) maravilhosamente inesperado no contexto dos filmes épicos dos dias atuais, e uma confirmação do grande talento de um dos diretores contemporâneos mais importantes do cinema americano.”

Chazelle, de 33 anos, disse estar ansioso pela estreia mundial do filme no festival. “Recebo o convite de Veneza com humildade e estou entusiasmado por voltar”, disse. “É especialmente comovente compartilhar essa notícia tão perto do aniversário do pouso na lua.”

A 75ª edição do Festival de Veneza vai de 29 de agosto a 8 de setembro.