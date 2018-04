Novo filme da saga ‘Millennium’ vai desvendar a vida da hacker Lisbeth

O novo filme da bem-sucedida saga policial Millennium revelará mais detalhes sobre sua heroína, a misteriosa hacker Lisbeth Salander, e mergulhará em seu passado, segundo o diretor Fede Alvarez. A filmagem de A Garota na Teia de Aranha está em andamento na Suécia com a atriz britânica Claire Foy no papel da protagonista tatuada, uma introvertida que desenvolve um relacionamento complexo com o jornalista Mikael Blomkvist (Sverrir Gudnason).

“O que eu realmente quis fazer foi mandá-la para um ponto da sua vida, e neste caso de seu passado, para confrontar coisas que, espero, revelem um pouco mais sobre quem ela é de verdade”, disse o uruguaio, que dirigiu A Morte do Demônio e O Homem nas Trevas. “Quando você acha que a conhece, quando acha que a entendeu, ela faz algo que muda tudo o que você achava que sabia. Isso é que é divertido nela.”

O filme, que deve ter lançamento em novembro, se baseia em um livro de David Lagercrantz, que assumiu a franquia após a morte de Stieg Larsson, o autor da trilogia original que é um fenômeno de vendas. Lançada em 2016, a sequência de Lagercrantz conta com espiões da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos e com a irmã gêmea há muito tempo desaparecida de Lisbeth, Camilla, que assumiu a rede criminosa de seu pai.

O papel de Lisbeth havia sido interpretado pela americana Rooney Mara em Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Claire Foy, aclamada por sua interpretação da rainha britânica Elizabeth na série The Crown, do Netflix, disse ter ficado empolgada por viver a personagem sombria ao lado de Gudnason, que substituiu Daniel Craig.