Novo disco de Rihanna deve sair em novembro

Não foi só a atriz da série da HBO The Newsroom que postou algo sem querer ontem no Twitter. Segundo relatos de vários sites, o braço francês da gravadora Def Jam, comandada pelo rapper Jay-Z, deixou escapar que o novo disco de Rihanna sairá em novembro deste ano.

E não é só isso. A gravadora publicou ainda que, na próxima segunda-feira, às 15h do horário francês (10h em Brasília), a primeira música desse novo CD será divulgada.

Um dos DJs da NRJ, maior estação de rádio da França, Ben Galouye, também tuitou algo parecido. “Rihanna vai lançar seu novo single na segunda-feira (de manhã, nos Estados Unidos). Será a primeira faixa de seu novo disco, que deve sair em novembro.”

O álbum será o sétimo de Rihanna, e sucessor de Talk That Talk, lançado no ano passado e que já vendeu mais de três milhões de cópias no mundo todo. Na semana passada, Rihanna divulgou o single Cockiness (ouça abaixo).