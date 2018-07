Novo ‘As Panteras’ anuncia elenco com Kristen Stewart

As Panteras em breve estarão de volta aos cinemas, agora com uma diretora mulher no comando. Famosa pela franquia Crepúsculo, Kristen Stewart foi confirmada no elenco, assim como as atrizes britânicas ascendentes Naomi Scott e Ella Balinska. As três protagonistas serão dirigidas pela atriz e cineasta Elizabeth Banks, que também terá um papel importante no novo remake da série policial dos anos 1970.

“Para mim, As Panteras são parte do início da cultura de celebrar a mulher empoderada desde sua estreia nos anos 1970. Este filme homenageia o legado de Charles Townsend e sua agência e introduz uma nova era de Panteras modernas e globais”, disse Elizabeth em um comunicado. Além de dirigir, Elizabeth será coprodutora e corroteirista do filme, e interpretará Bosley, uma figura protetora que foi vivida por um homem no seriado e nas duas versões cinematográficas.

A série As Panteras estreou na televisão norte-americana em 1976 e tinha Farrah Fawcett, Kate Jackson e Jaclyn Smith nos papéis das detetives particulares sensuais enviadas por seu chefe jamais visto, Charlie Townsend, para realizar missões.

Ela deu origem a uma adaptação ao cinema estrelada por Lucy Liu, Cameron Diaz e Drew Barrymore e teve uma sequência em 2003, As Panteras Detonando.

O novo filme deve estrear em novembro de 2019, mas o título e o enredo não foram revelados.