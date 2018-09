Novelas da Globo perdem reinado no Emmy Internacional

A Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas divulgou, nesta quinta-feira, os indicados ao Emmy Internacional, que acontecerá no dia 19 de novembro na cidade de Nova York. Pela primeira vez em oito anos, a TV Globo ficou de fora da categoria de melhor novela.

Desde a criação da categoria, em 2008, a Globo só não foi indicada em 2010. Entre 2011 e 2016, ganhou de forma consecutiva, com os folhetins Laços de Sangue (coprodução da emissora com a portuguesa SIC), O Astro, Lado a Lado, Joia Rara, Império e Verdades Secretas. A maré boa deu sinais de desgastes em 2017, quando concorria com dois títulos, Totalmente Demais e Velho Chico, e saiu da premiação sem a vitória na categoria.

Já a série 1 Contra Todos, do canal Fox, continua em alta na premiação. Este ano, recebeu duas indicações: de melhor ator, para o protagonista Julio Andrade, e melhor série dramática, em que compete contra a espanhola La Casa de Papel. O GNT recebeu duas indicações: melhor programa de arte, por Palavras Em Série e melhor documentário, por Eu Sou Assim.

Outros representantes brasileiros foram Aldo – Mais Forte Que O Mundo, da TV Globo, que concorre a melhor telefilme ou minissérie, e Psi, da HBO, pela performance da atriz Denise Weinberg. Confira a lista dos principais indicados:

Melhor ator

Julio Andrade, por 1 Contra Todos (Brasil)

Billy Campbell, por Cardinal (Canadá)

Lars Mikkelsen, por Herrens Veje (Dinamarca)

Tolga Saritas, por Soz (Turquia)

Melhor atriz

Thuso Mbedu, por Is’thunzi (África do Sul)

Anna Schudt, por Ein Schnupfen hätte auch gereicht (Alemanha)

Emily Watson, por Apple Tree Yard (Reino Unido)

Denise Weinberg, por Psi (Brasil)

Melhor série dramática

Inside Edge (Índia)

La Casa de Papel (Espanha)

1 Contra Todos (Brasil)

Urban Myths (Reino Unido)

Melhor série cômica

Club de Cuervos (México)

El Fin de la Comedia (Espanha)

Nevsu (Israel)

Workin’ Moms (Canadá)

Melhor documentário

De Wereld van Puck (Holanda)

Eu Sou Assim (Brasil)

Goodbye Aleppo (Reino Unido)

WHO I AM (Japão)

Melhor programa sem roteiro

Hoe Zal Ik Het Zeggen? (Bélgica)

Masterchef Australia (Austrália)

The Mask Singer (Tailândia)

Top Chef México (México)

Melhor telenovela

Cesur ve Guzel (Turquia)

Istanbullu Gelin (Turquia)

Ouro Verde (Portugal)

Paquita La Del Barrio (México)

Melhor telefilme ou minissérie:

Aldo – Mais Forte Que O Mundo (Brasil)

Kurara: The Dazzling Life of Hokusai’s Daughter (Japão)

Man in an Orange Shirt (Reino Unido)

Toter Winkel (Alemanha)

Melhor programa de arte