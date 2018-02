Novela na Bahia, arma da Globo para ganhar o jogo contra a Record

Pode ser mera coincidência, como dizem as cartelas ao final de cada capítulo, mas a ambientação da próxima novela das 9 da Globo em Salvador será uma arma da emissora carioca para, digamos, melhorar o relacionamento e reverter sua queda na terra de Gilberto Gil. Segundo Sol, trama de João Emanuel Carneiro (Avenida Brasil) vai substituir O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco.

Em Salvador, segundo números do Ibope, a rival Record é líder em boa parte da audiência diurna. Há quase um ano (11 meses, mais precisamente), na faixa das 7h às 16h e há nove meses no horário das 7h às 17h. Em janeiro, para se ter uma ideia, a Record TV Itapoan, a representante do canal na capital baiana, teve média de 10,6 pontos das 7h às 17h, contra 10,2 pontos de média da Globo.

O SBT registrou 7,5 pontos. Das 18h à 0h, a Globo lidera (26×6 em janeiro, diferença enorme). Mas a novela de João Emanuel não entraria apenas para ser a maior audiência da sua faixa, no horário nobre, e sim para construir uma outra relação com o público local.

A aparição de um cadáver no telejornal local da Globo, na manhã desta segunda-feira, foi vista como uma tentativa desesperada de crescer no Ibope. Segundo Sol, porém, pode conseguir o mesmo efeito de modo menos apelativo.

Globo responde

Procurada, a Globo contesta que a ambientação de Segundo Sol em Salvador possa ser arma para recuperar audiência na cidade. Afirma que, de modo geral, segue líder — a comunicação da emissora apresenta diversas faixas em que ela está à frente no Ibope, não coincidentes com as presentes nesta nota, e com números consolidados até 26 de fevereiro, e não apenas de janeiro ou de antes de janeiro, como os acima — e também que tirar tramas do eixo Rio-São Paulo não é uma novidade.

“A Globo é líder de audiência na praça de Salvador em todas as faixas. No caso do horário da novela das nove, considerando os 108 capítulos de O Outro Lado do Paraíso (de 23 de out a 24 de fev), em Salvador, a novela registrou 33 pontos de média contra 8 da Record e 9 do SBT”, diz a comunicação do canal. “E, sobre ambientar a trama fora do eixo Rio-SP, isso não é necessariamente uma novidade. Se você observar, a novela das nove que está no ar é ambientada em Palmas. A novela anterior, A Força do Querer, começou em Belém, e toda a atmosfera e cultura da região permaneceu viva na trama ao longo de toda a história, em um núcleo especialmente. A história de João Emanuel Carneiro tem toda uma trama costurada com a cultura e os costumes da Bahia. Vai ser uma linda novela.”

“2018 – Dados do Ibope até 26 de fev:

Faixa dia completo (06h – 05h59) – Globo 12, Record 7, SBT 7

Faixa do dia (07 – 24h) – Globo 15, Record 10, SBT 9

Faixa matutina (06 – 12h) – Globo 8, Record 7, SBT 6

Faixa vespertina (12h – 18h) – Globo 13, Record 12, SBT 8

Faixa noturna (18h – 24h) – Globo 23, Record 9, SBT 10

Madrugada (00h – 05h59) – Globo 5, Record 1, SBT 3″