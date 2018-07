Novela ‘Jesus’ ganha data de estreia na Record

A Record marcou para 24 de julho a estreia da nova trama bíblicas da emissora, Jesus. A novela irá ao ar de segunda à sexta-feira na faixa das 20h45, substituindo Apocalipse, que chegou ao fim em 25 de junho.

Ao contrário da antecessora, Jesus será ambientada nos tempos antigos, e está sendo gravada no Marrocos. A trama será dividida em duas fases: a primeira, mais curta, cobre a infância de Jesus, ai interpretado pelo ator mirim Matheus Dantas; já na segunda e duradoura etapa, Dudu Azevedo dará vida ao messias cristão.

Paula Richard, de O Rico e o Lazaro, assina o folhetim, que contará com Camila Rodrigues, André Gonçalves, Juliana Xavier, Maurício Mattar e Ricky Tavares no elenco. A atriz e ex-global Mayana Moura engrossa o elenco como Satanás, enquanto Guilherme Winter, que arrebatou a audiência do canal na pele de Moisés, em Os Dez Mandamentos, agora encarna o famoso traidor bíblico Judas.