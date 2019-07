Novela infantil do SBT, ‘As Aventuras de Poliana’ vai virar filme

No ar há pouco mais de um ano, a novela infantil As Aventuras de Poliana vai ser adaptada para o cinema. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT, que não deu mais detalhes sobre o projeto.

A produção foi autorizada a captar recursos utilizando a Lei do Audiovisual, que permite que pessoas físicas e jurídicas tenham abatimento ou isenção de tributos desde que direcionem recursos a projetos audiovisuais aprovados na Ancine. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 1º, o filme poderá captar até 7,5 milhões de reais.

O projeto não é o primeiro derivado de uma novela infantil do canal a angariar recursos através de leis de incentivo fiscal. Carrossel – O Filme foi autorizado a captar 5,7 milhões de reais, mas utilizou 1,3 milhão de reais. Já Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina pode captar 7,3 milhões de reais, dos quais 2,2 milhões de reais foram utilizados.

O enredo da novela mostra a história de Poliana (Sophia Valverde), uma menina de 11 anos que vê sua vida sofrer uma reviravolta após perder os pais em um acidente. Ela é obrigada a se mudar para São Paulo, onde passa a morar com a sua tia Luísa (Thaís Melchior), uma mulher autoritária. Para superar as dificuldades de sua nova vida, Poliana decide aplicar o “jogo do contente”, que consiste em manter a positividade mesmo em cenários adversos. A novela é inspirada no clássico da literatura infantojuvenil Pollyanna, publicado em 1913 por Eleanor H. Porter e foi adaptada por Íris Abravanel.