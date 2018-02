Novas dores fazem Lady Gaga cancelar 10 últimos shows da turnê

A cantora americana Lady Gaga, que sofre de fibromialgia, anunciou o cancelamento das últimas apresentações da sua turnê pela Europa, devido a uma “dor forte”, conforme anunciou neste sábado nas redes sociais. “Infelizmente, Lady Gaga sofre de uma dor forte que a impede de se apresentar ao vivo. Como consequência disso, a Live Nation e Lady Gaga anunciam o cancelamento dos dez últimos shows da turnê europeia de Joanne World Tour“, informou o comunicado publicado no Facebook e no Twitter da cantora.

Conforme a nota, a decisão foi tomada na noite desta sexta por Gaga e sua equipe médica, que trabalha para dar uma data de retorno aos palcos. No comunicado postado no Facebook, a diva do pop acrescentou um pequeno depoimento e disse estar “devastada” com a situação.

“Adoro esse show mais do que qualquer coisa, e eu amo vocês, mas isso está além do meu controle. Londres, Manchester, Zurique, Colônia, Estocolmo, Copenhague, Paris, Berlim. E Rio. Eu prometo que voltarei à sua cidade, mas, por enquanto, preciso colocar meu bem-estar em primeiro lugar. Eu amo vocês para sempre”, escreveu.

Em setembro do ano passado, a cantora cancelou a apresentação que faria no encerramento do Rock in Rio. Na ocasião, ela alegou sofrer com as mesmas dores.