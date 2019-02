Nova série mergulha no passado glamouroso e contubardo da Miami dos anos 1950

Uma nova série de tv americana, “Magic City”, mergulha na Miami do final dos anos 50, uma época na qual os hoteis de luxo eram o campo de jogo favorito dos mais poderosos, da máfia e das estrelas de cinema, e onde começava a se ouvir os ecos da revolução cubana e da máfia.

Esta nova série, que estreará na sexta-feira nos Estados Unidos no canal pago Starz, acompanha a personagem Ike Evans, dono do luxuoso hotel Miramar Playa, que vendeu sua alma ao diabo ao deixar um poderoso mafioso local financiar a construção de seu estabelecimento.

Com Ike e seu hotel, a série retrata a “Idade de Ouro” emocionante de Miami Beach, quando esta atraía ao mesmo tempo as maiores estrelas, os políticos e o crime organizado, em um cenário de crescentes reivindicações sociais, enquanto a revolução retumbava na vizinha ilha de Cuba.

Seu autor, Mitch Glazer, nasceu em Miami Beach e trabalhou na adolescência em hotéis dessa cidade mítica. Ao reunir suas memórias em uma série, descobriu que havia “outros motores para a história, ligadas ao contexto político da época.”

“Fidel Castro estava em Havana, a máfia em Miami Beach, John Fitzgerald Kennedy em Palm Beach, prestes a disputar a presidência, e a CIA se desenvolvia em Miami”, contou. “Eu comecei a perceber que muitos eventos importantes nasceram nos lobbies dos hotéis”, afirma em suas notas da produção.

Para recriar a Miami do final dos anos 50, Starz não economizou em recursos: reconstruiu partes inteiras do Miramar em estúdio.

“Quando você entra nesta cenário, você encarna imediatamente o personagem”, disse à AFP Jeffrey Dean Morgan, que interpreta Ike Evans.

Ele explica que foi rapidamente seduzido pela personalidade de Ike. “Ele é um homem que tomou más decisões. Parece controlar tudo: é charmoso, tem uma bela esposa e uma família aparentemente unida, mas, conforme a história avança, descobrimos que ele tem muitas falhas”.

O projeto nasceu há dez anos, bem antes do lançamento da série “Mad Men”, que desencadeou uma onda “vintage” nos Estados Unidos. Uma outra importante emissora aberta foi pensada inicialmente para produzir o projeto, mas a ideia não avançou.

“Era muito arriscado para um canal aberto. Esta é uma série para um canal pago”, afirma Jeffrey Dean Morgan. “O que a série quer contar deve ser mostrado de forma realista, seja o sexo, a violência ou os diálogos. Isto é difícil de se fazer em um canal aberto”.

Yul Vazquez, que interpreta Victor Lazaro, o braço direito do Ike Evans, nasceu em Cuba e cresceu em Miami, no bairro onde a série é ambientada. “A primeira coisa que eu disse a mim mesmo, ao ler o roteiro, é que quem escreveu isso deve ter um conhecimento íntimo do lugar”.

Para ele, “que tinha o personagem Victor em seu DNA”, uma das principais qualidades da série é que tudo é preciso e conta uma verdade histórica irrepreensível.

Uma opinião partilhada por Dominik Garcia-Lorido, filha do ator de orgiem cubana Andy Garcia. Ao representar Mercedes, filha de Victor Lazaro, ela teve “uma bela lição de história”.

“O que mais me surpreendeu é como o crime organizado era poderoso naquele tempo”, comentou. “Todos os hotéis tinham ligações com a máfia, que era o seu parceiro secreto. Por trás das portas fechadas dos quartos, eles conseguiam realizar seus negócios”.

Prova de sua confiança no potencial da série, Starz já encomendou uma segunda temporada para Mitch Glazer, antes mesmo da exibição da primeira.