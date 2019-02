Nova música de Beyoncé cita briga em elevador

A cantora Beyoncé costuma aproveitar boas oportunidades. E não seria diferente com um dos assuntos mais comentados sobre sua família nos últimos tempos: a briga entre sua irmã, Solange Knowles, e seu marido, Jay Z, em um elevador.

No remix inédito de Flawless, canção que faz parte do disco Beyoncé, divulgado em seu site oficial durante o fim de semana, a cantora cita o barraco familiar. “Claro que às vezes m***** acontecem quando há um bilhão de dólares em um elevador”, diz um trecho da música, que conta com a participação da rapper Nicki Minaj.

No restante da canção, Beyoncé fala sobre as coisas perfeitas de sua vida e os ensinamentos aprendidos com sua família. “Minha irmã me ensinou a falar o que eu penso. E meu homem faz com que eu me sinta tão bem”, diz outro trecho. Escute a música aqui.

Histórico – Em maio, ao sair do baile do MET, o rapper Jay Z foi agredido por Solange dentro de um elevador. A cena foi registrada em vídeo pela câmera de segurança, e as imagens foram divulgadas pelo site TMZ. Durante a briga, Beyoncé fica no canto, sem se envolver fisicamente.

Alguns dias depois, o trio liberou um comunicado, falando sobre o incidente. “Jay e Solange assumem responsabilidade pelo que aconteceu. Eles reconhecem seus papéis nesse assunto privado que foi mostrado ao público. Eles pediram desculpas um ao outro e nós superamos a questão como uma família unida”, diz o comunicado.