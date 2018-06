‘Nós vivemos num país acéfalo’, diz Falabella sobre cenário político

Miguel Falabella aproveitou uma oportunidade de fala dada por Fausto Silva no último Domingão do Faustão para criticar os políticos brasileiros e advertir a população sobre a importância do voto.

Ao falar que contava os dias que faltam para a Copa do Mundo na Rússia, o apresentador do programa se dirigiu ao ator. “O Brasil não está envolvido em Copa como em outros tempos, aquele tempo do ópio para o povo, que todo mundo esquecia as mazelas. Isso é um bom sinal para você?”, perguntou a Falabella.

“Acho que a paixão do brasileiro pelo futebol existe e vai existir sempre, é um esporte que o brasileiro ama. Mas nós temos problemas tão mais graves nesse momento, nós vivemos num país acéfalo, num país com desmando absoluto e gostaria de perguntar a esses homens do poder: vocês não têm vergonha? Vocês botam a cabeça no travesseiro e dormem? Como é possível?”, questionou o ator em resposta.

“E vou dizer mais: a culpa é nossa. O brasileiro tem que aprender a votar, porque os safados saem e já está criando filho para colocar no lugar, para o filho continuar roubando”, disse. Sem perder o ritmo da crítica, Falabella afirmou que, com a internet, “não tem desculpa”. “Pesquise, está tudo lá, quem roubou, de que maneira rouba e o filho já está vindo no caminho para roubar também, então, por favor, depois não se queixem”, concluiu o ator.

Sem comentar mais, Fausto Silva continuou com a apresentação do quadro Show dos Famosos, que teve homenagens a Wesley Safadão, Frank Sinatra, Roberto Leal e Dalva de Oliveira.