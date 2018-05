Noivo simula cena da série ‘La Casa de Papel’ em casamento

Noivos do município de Praia Grande, no litoral de São Paulo, decidiram “inovar” na festa de casamento. Durante a cerimônia, realizada no fim de abril, os padrinhos entraram vestidos como assaltantes da série La Casa de Papel, arrecadando dinheiro dos convidados, enquanto o DJ tocava uma das músicas tema da produção.

A ideia definida poucos dias antes da festa foi do noivo, o analista de sistemas Robson Romano de Almeida. “Uma semana antes do casamento, fomos na Rua 25 de Março comprar algumas coisas que faltavam. Foi lá que vi a máscara do Salvador Dalí e a roupa vermelha”, contou a VEJA. Robson pensou em utilizar a fantasia na hora da valsa, mas a noiva, Laila dos Santos Romano de Almeida, não aprovou.

O figurino comprado foi então usado por Robson e pelos padrinhos para substituir o momento clássico em que os pedaços da gravata do noivo são vendidos para os convidados. O grupo passou com uma maleta transparente, arrecadando dinheiro de quem estava presente. “Os padrinhos me fizeram de refém, como brincadeira. Um deles é competidor de airsoft, e conseguiu as armas de brinquedo”, explica Robson. “Eu e minha esposa somos fãs de séries e a última que assistimos foi La Casa de Papel. Somos nerds, então gostamos de incorporar essas coisas.”

A brincadeira ainda recebeu os devidos cuidados para não assustar os convidados. Robson e Laila avisaram alguns amigos e idosos que participaram da cerimônia com antecedência. “O DJ ainda anunciou antes que nós iríamos fazer uma brincadeira e eu entrei sem máscara e sorrindo”, afirma o noivo.

Algumas imagens da cerimônia:

Os noivos Robson Romano de Almeida e Laila dos Santos Romano de Almeida em festa de casamento Os noivos Robson Romano de Almeida e Laila dos Santos Romano de Almeida em festa de casamento

Robson Romano de Almeida e os padrinhos durante festa de casamento Robson Romano de Almeida e os padrinhos durante festa de casamento

Robson Romano de Almeida e os padrinhos durante festa de casamento Robson Romano de Almeida e os padrinhos durante festa de casamento