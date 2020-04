Noel Gallagher lança música inédita do Oasis e fãs pedem retorno da banda

Foi preciso uma pandemia de proporções bíblicas para que os fãs do Oasis finalmente tivessem um vislumbre de uma novidade da banda, desfeita há onze anos. Noel Gallagher divulgou nesta quinta-feira, 30, a inédita Don’t Stop (ouça abaixo), escrita em 2009, durante a turnê final do grupo. Na letra, é possível ouvir os vocais abafados de Noel cantando “não pare de ser feliz”, uma sugestão que vem bem a calhar nos dias atuais.

Noel disse que encontrou a faixa por acaso durante uma faxina. “Como todo mundo, tive tempo de sobra ultimamente, então, pensei em descobrir o que realmente havia nas centenas de CDs sem capa e inscrições que tenho nas caixas de casa. Me deparei com uma demo antiga que pensei que estava perdida para sempre”, contou. “Curtam e discutam sobre. De nada”, finalizou o músico.

A música foi gravada em uma passagem de som em Hong Kong em 7 de abril de 2009. Nem de longe, no entanto, a composição chega aos pés dos outros hinos do grupo. Ela conta com uma melodia de quatro acordes no violão, alguns solos de Gem Archer, um baixo bem tocado de Andy Bell, uma bateria eficiente de Chris Sharrock e o chacoalhar de um pandeiro. Liam não está na gravação.

Na letra, Noel canta ainda: “Adeus, meu amigo, eu vou embora / vou me fartar com as estrelas do céu / e, enquanto estiver fora, não pare de sonhar / E não fique triste e não chore”.

Os fãs enxergaram na divulgação o indício de uma (improvável) reunião do grupo. Oficialmente, não há nada no horizonte dos irmãos Gallagher que sugira um retorno. Pelo contrário. Há anos pipocam notícias de brigas e desentendimentos entre eles. Recentemente, Liam anunciou no Twitter que o grupo havia recebido uma proposta de 100 milhões de libras esterlinas para retornar aos palcos. A ideia foi detonada por Noel e seguiu-se, para variar, mais uma cabeluda troca de farpas entre os irmãos.

Obviamente que qualquer fã de britpop amaria o retorno da banda. Enquanto isso não acontece, a nova música é um alento e tanto nestes tempos tão estranhos.

Ouça a música: