No Instagram, atriz celebra primeiro beijo lésbico em ‘Malhação’

A atriz Giovanna Grigio comemorou muito a repercussão do primeiro beijo lésbico entre protagonistas da novela Malhação, que foi ao ar nesta terça-feira na Globo. Em sua conta no Instagram, ela agradeceu o apoio dos seguidores e também mencionou sua colega de cena, Manoela Aliperti. “Se tudo isso está sendo especial para vocês, imagina para mim”, escreveu.

A foto, tirada pelo irmão de Giovanna, mostra outro momento dos bastidores das gravações. “2018 começou já sendo lindo demais, então, agradecendo desde já!”, continuou. “E também vou agradecer a Manuela por ser essa amiga incrível, parceira e mozão de cena mais maravilhosa.”

Na comentada cena da temporada Viva a Diferença, Samantha (Giovanna) conversava com Lica (Manoela), quando decidiu se arriscar. “Eu pensei no que a gente conversou e eu cheguei à conclusão de que eu sou muito mais corajosa do que eu pensava”, disse antes do beijo. “Eu não sei onde isso vai dar, mas também não estou nem aí.” A amiga, em quem já havia dado um selinho em uma festa, reagiu bem à iniciativa. “Garota, você é louca mesmo.”

A novela já apresentou personagens LGBT em outros anos. Em outubro, durante uma cena de festa, atores e figurantes deram um beijaço, com selinhos entre homens e entre mulheres, que agitou as redes sociais. Na Globo, o primeiro beijo homossexual só foi ao ar em 2013, na novela Amor à Vida, com os atores Mateus Solano e Thiago Fragoso.

Na quinta-feira, a atual temporada de Malhação comemora aniversário. Para marcar a data, as cinco protagonistas vão preparar a festa de um ano do menino Tonico, filho de uma delas que nasceu logo no primeiro capítulo dentro de um vagão do metrô de São Paulo, unindo as amigas.