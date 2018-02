Nintendo anuncia filme de Mario com estúdio dos ‘Minions’

A Nintendo anunciou a produção de um filme de animação do personagem de video games, Mario. A empresa japonesa desenvolverá o novo longa junto com a Illumination Entertainment, estúdio responsável pelas franquias de filmes Meu Malvado Favorito e Minions.

Esse será o segundo filme produzido sobre o personagem italiano. Em 1993, foi lançado Super Mario Bros., uma versão em live-action (com atores reais), dos irmãos Mario e Luigi, estrelada por Bob Hoskins.

O anúncio do filme segue a nova proposta da Nintendo de diversificar as produções com os seus personagens. Em 2016, a empresa japonesa se juntou à Niantic, para o desenvolvimento do jogo para celulares e tablets, Pokémon Go. Ainda é esperado que a Universal abra uma área sobre os personagens da Nintendo no seu parque temático localizado na cidade de Osaka, no Japão.