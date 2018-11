Nicole Kidman surge irreconhecível em trailer de filme policial

Abatida e sem as famosas mechas loiras, Nicole Kidman chama a atenção no trailer de O Peso do Passado, divulgado com legendas em português nesta quinta-feira, 29. Na trama, a vencedora do Oscar interpreta a protagonista Erin Bell, uma policial forçada a enfrentar os fantasmas do passado.

Anos após ter sido recrutada para ser uma agente infiltrada em uma gangue de Los Angeles, em uma experiência desastrosa, a policial reencontra os membros da facção durante uma nova missão. Erin deve lutar com a própria culpa para conseguir êxito e capturar o líder do grupo.

Com direção de Karyn Kusama (O Convite), o longa já foi exibido nos festivais de Londres e Toronto e tem previsão de estreia para janeiro de 2019 no Brasil.