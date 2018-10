Nicole Kidman em cena de luta compensa o marasmo do trailer de ‘Aquaman’

Nicole Kidman roubou a cena em novo trailer de Aquaman, divulgado nesta sexta-feira na Comic Con de Nova York. A atriz interpreta Atlanna, mãe do super-herói e rainha do reino subaquático Atlantis. No vídeo, um compilado de cinco minutos de cenas do filme, a personagem chama a atenção em uma luta contra os soldados do vilão Raia Negra — que vão tentar impedir o herói de ascender ao trono.

O momento poderoso da atriz chamou a atenção dos fãs, que colocaram o nome de Nicole entre os assuntos mais comentados do Twitter.

NICOLE KIDMAN É UMA OBRA DE ARTE pic.twitter.com/qFvHltX8Eq — heroina do lixo (@dcucomics) October 5, 2018

A ATLANNA LUTANDO OBRIGADO POR ESSE MOMENTO HISTÓRICO NICOLE KIDMAN #Aquaman pic.twitter.com/VSiYhx93uZ — vitinho ⊗ (@umdiamond13) October 5, 2018

Gente… O que foi aquele trecho da Nicole Kidman lutando com o tridente? #Aquaman pic.twitter.com/VejRhLs1Wx — Wanderson (@iamwanderson) October 5, 2018

a nicole kidman vai me fazer mesmo assistir aquaman — nthg (@gemzni) October 5, 2018

Parte do universo compartilhado da DC Comics nos cinemas, Aquaman chega aos cinemas em 13 de dezembro. Confira o trailer: