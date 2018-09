Nicki Minaj faz show fechado em estreia no Brasil e dança até Anitta

Em sua primeira apresentação no Brasil, a rapper americana Nicki Minaj fez um show fechado no Credicard Hall, em São Paulo, nesta quarta-feira. Apesar de sua enorme base de fãs no país, ela cantou para uma plateia só de convidados – e para celebrar a parceria comercial da plataforma Tidal com a operadora Vivo.

O público era formado de um lado pelos que conseguiram o ingresso em sorteios das empresas parceiras, do outro pelo balaio dos influencers — blogueiros, youtubers, instagramers e celebridades do baixo claro. Artistas cuja presença potencialmente causaria bagunça na pista foram colocados no camarote, acima dos demais.

Apesar do evento exclusivo, a rapper entregou um show digno de estádio. Entre um hit e outro do seu novo álbum, Queen, Nicki chamou ao palco duas meninas para uma competição de dança, e fez uma ode ao funk brasileiro tocando hits como Bum Bum Tam Tam, de MC Fióti, e Vai Malandra, de Anitta. Envolta na bandeira do Brasil, ela se disse surpresa com a popularidade no país, e prometeu voltar – para a alegria daqueles que não conseguiram ir à apresentação vip.

Tidal

Nicki Minaj faz parte do elenco estrelado de sócios por trás da Tidal, serviço de streaming de músicas por assinatura. Kanye West, Beyoncé, Alicia Keys, Jack White e Madonna também tem sua parcela na empresa, e costumam divulgar nela conteúdos exclusivos ou em primeira mão.