Neymar se declara para Bruna Marquezine com tatuagem de casal

Depois de trocarem declarações românticas nas redes sociais, Neymar postou uma foto no Instagram Stories mostrando que agora tem uma tatuagem igual à da namorada, Bruna Marquezine. A imagem mostra as mãos dos dois entrelaçadas com o desenho de um coração vazado no dedo. “Saudade de nós”, escreveu o jogador como legenda.

Após o casal passar o ano novo juntos em Fernando de Noronha, Neymar voltou para a França, onde joga no Paris Saint-Germain. Já Bruna grava a atual novela das 19 horas, Deus Salve o Rei. A tatuagem da atriz foi feita em junho de 2013, quando os dois estavam juntos.

Em 2014, Marquezine explicou o significado da imagem através do Twitter: “Sou apaixonada por corações! Todo papel que eu pego, eu desenho um coração. Amo muito mesmo e fiz no dedo que vou colocar minha aliança. Então, um dia vai ser o meu coração para o amor da minha vida. Falam que esse é o único dedo que é ligado direto no coração, por isso usamos a aliança nele. Lindo, né? Amo essa tattoo!”.