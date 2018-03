Neymar recebe cuidado de Bruna Marquezine antes de cirurgia

Após sofrer uma fratura no metatarso do pé direito, Neymar chegou ao Brasil para uma cirurgia e logo aproveitou o colo da namorada, Bruna Marquezine. O jogador publicou no Instagram uma foto romântica, de mãos dadas com a atriz e a imagem de um coração.

Nesta semana, Bruna já havia usado a rede social para reclamar da falta do namorado. “Te amo e estou com muita saudade”, escreveu.

O jogador sofreu a lesão no último domingo, dia 26, na França, durante o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha. Ele chegou ao Rio nesta quinta-feira, dia 1º de março. A cirurgia acontece no sábado, dia 3, no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e será realizada por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira.