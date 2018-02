Neymar posta vídeo com Bruna Marquezine na cama

Um vídeo que ganhou o mundo neste domingo, via Instagram Stories, mostrou que a nova fase do namoro recém-re-engatado de Neymar e Bruna Marquezine vai muito bem, obrigado. Eram 9h da manhã em Paris (meio-dia em Brasília) quando o craque brasileiro publicou um flagrante dele na cama com a vilãzinha da novela Deus Salve o Rei. Os dois estavam aparentemente acordando juntos na manhã seguinte da animada festa de aniversário do jogador na capital francesa.

No vídeo, com duração de apenas 10 segundos, a atriz cobre de beijocas um Neymar com cara de quem teve uma noite um tanto mal dormida. Grafismos de flechas e corações cor-de-rosa atingindo o rosto do aniversariante completam a fofura do vídeo. No post anterior da sua timeline, o jogador havia postado imagens da animada festa de seus 26 anos, que teve direito a muita cantoria de pagode na voz dos marmanjos presentes e rodadas de pôquer.

Bruna chegou a Paris no próprio sábado para participar da comemoração. Ao que parece, ela acordou mais cedo que o craque para postar em seu Instagram Stories a imagem de um buquê de rosas vermelhas e brancas, acompanhado dos dizeres: “@Neymar Jr. Je t’aime”.