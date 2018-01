Neymar posta foto com filho Davi Lucca e Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine voltaram com tudo em 2018. Depois de reatarem o relacionamento durante uma viagem para Fernando de Noronha, para comemorar a passagem de ano, o casal tem trocado carinhos nas redes sociais. Nesta quinta-feira, o jogador compartilhou uma foto sendo beijado pela companheira e pelo filho Davi Lucca, de 6 anos.

Depois de Marquezine ter postado uma declaração para o namorado e os dois se despedirem em lágrimas no fim da viagem, Neymar foi sucinto na nova publicação e escreveu apenas “2018” na legenda.

O clique foi feito durante a noite de réveillon pelo fotógrafo Raul Aragão, também responsável pelo flagra que indicou o retorno do casal. Aragão ainda fotografou a passagem do ano de diversas celebridades que estavam em Fernando de Noronha, como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Isis Valverde, Izabel Goulart e o jogador de futebol alemão Kevin Trapp.

O filho de Neymar, Davi Lucca, é fruto do relacionamento com Carol Dantas, que também aproveitou a ilha paradisíaca na virada do ano com o novo namorado, Vinícius Martinez.