Neymar freta jato para Bruna Marquezine após voo ser cancelado

Nesta quinta-feira, a atriz Bruna Maquezine ficou presa no aeroporto de Recife quando seu voo para o Rio de Janeiro foi cancelado. Nada que Neymar não pudesse resolver. Namorado da estrela, o craque fretou um jatinho para ela. Quem contou tudo no Instagram foi uma colega de profissão da global, que pegou carona no avião.

“Até hoje às 17h eu era fã dela. Agora sou tipo súdita mesmo”, escreveu a atriz Luana Xavier na legenda de uma foto em que ela aparece ao lado de Bruna. Ela prometeu explicar o motivo e, 15 horas depois, publicou um vídeo, gravado pela amiga famosa, entrando no jatinho. “É por isso que sou súdita da Bruna Marquezine e também por isso que farei uma estátua do Neymar em Sepetiba”, disse, contando que a companhia aérea cancelou o voo e que o jogador apareceu com a solução.

As duas passaram a virada de ano em Fernando de Noronha, onde o casal Brumar se reencontrou e reatou o namoro, publicando várias fotos apaixonadas em paisagens paradisíacas. No Réveillon, Luana era convidada da também atriz Fernanda Paes Leme, de quem é amiga. Neta da veterana Chica Xavier (de novelas como Tenda dos Milagres, Sinhá Moça e Renascer), ela atuou no ano passado na novela Sol Nascente.

Nesta sexta-feira, ela ainda brincava no Instagram sobre a sorte que teve. “Ontem eu ainda era rica no jatinho, hoje eu fui pra Big Field (apelido do bairro Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro ) de BRT e ônibus mesmo”, analisou, ao lado de uma montagem que comparava os dois momentos. “E feliz porque meu RioCard (o bilhete do transporte público carioca) ainda tinha 10,60 reais de crédito”.