Neymar canta para Bruna: ‘Faça de conta que eu sou teu namorado’

Neymar e Bruna Marquezine ainda não oficializaram o retorno do namoro, mas os fãs e os atentos observadores da internet continuam a seguir cada passo do casal, à espera de desvendar seus encontros secretos. O mais recente capitulo da novela aconteceu nesta segunda-feira, quando o jogador participou de uma apresentação do pagodeiro Thiaguinho, no Rio de Janeiro.

Neymar subiu ao palco para dividir os vocais com o cantor na canção Domingo, do grupo Só pra Contrariar. Em determinado momento, o jogador se aproxima de um canto do palco e direciona sua cantoria para uma pessoa. Segundo os presentes, que registraram o momento, ali estava Bruna, que ouviu do ex o seguinte verso: “Se amar de novo faz parte da vida/ Abre o coração, tudo tem sentido e tem razão/ Cola o teu rosto no meu/ Chega mais perto de mim/ Faça de conta que eu sou teu namorado”.

Em seguida, outro vídeo mostra Bruna saindo de seu espaço no palco com um dos seguranças de Neymar. Confira abaixo os registros, que se espalharam pelas redes sociais e aumentaram a torcida por Neymarquezine, ou BruMar, se preferir.