‘New York Times’: ‘Democracia em Vertigem’ é um dos melhores filmes do ano

O jornal americano The New York Times publicou uma lista com os melhores filmes de 2019 até o momento e, entre os títulos, está o documentário brasileiro Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa, lançado pela Netflix. “É uma crônica sobre traição cívica e abuso de poder, mas também sobre desilusão”, afirma o jornal sobre o filme.

A lista não traz grandes produções ou blockbusters recordes de bilheteria, mas elenca filmes que, de acordo com a publicação, podem ter passado despercebidos pelo grande público. Os títulos incluem Fora de Série, estreia da atriz americana Olivia Wilde como diretora; Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, documentário da Netflix dirigido por Martin Scorsese sobre uma famosa turnê de Bob Dylan nos anos 70; Gloria Bell, romance estrelado por Julianne Moore e John Turturro, entre outros.

Narrado pela própria diretora, Democracia em Vertigem aborda o cenário político recente do Brasil pela perspectiva da cineasta, retratando o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a ascensão da extrema direita no país com o governo de Jair Bolsonaro.

No Rotten Tomatoes, site que reúne críticas da imprensa sobre cinema e TV, o documentário está com 95% de aprovação. Essa porcentagem é calculada a partir da média das notas atribuídas por diversos jornais, revistas e sites. “A narração de Costa dá forma, mas não atrapalha, deixando a poderosa compilação de imagens originais e de arquivo, material gravado em meio a protestos e por drones pairando sobre Brasília, contar a história”, escreveu o jornal Britânico The Guardian, que atribuiu quatro estrelas ao filme. Já para a revista americana Variety, o documentário possui uma “visão aguçada de como os chamados políticos populistas surgem e se espalham em tempos de vulnerabilidade econômica”.