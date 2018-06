Neto de Ivone Lara pede desculpas a Fabiana Cozza e fala em ‘preconceito’

A pressão de parte do movimento negro para que Dona Ivone Lara fosse vivida, na fase adulta do musical que levará seu nome, por uma intérprete mais escura que a sambista Fabiana Cozza, que acabou por declinar do convite para o espetáculo, levou o neto da grande dama do samba a pedir desculpas publicamente à cantora paulista. Dotada de um vozeirão de respeito e um dos nomes que mantêm o samba vivo hoje no país, Fabiana era amiga pessoal de Dona Ivone e havia recebido as bênçãos da família para embarcar no projeto. Não resistiu, porém, às críticas vindas daqueles a quem chama de “irmãos”. Em um de seus textos no Instagram, André Lara fala em “pré conceito”. Segundo André, o nome de Fabiana Cozza foi escolhido quando Dona Ivone Lara era viva — e ela aprovou. O musical deve estrear no segundo semestre.

“Minha vó sempre lutou contra o ‘PRÉ CONCEITO’ e suas armas sempre foram a música e o bem”, disse André em um post. Em outro, em que o perfil criado no Instagram para o musical Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro reproduz a carta de renúncia de Fabiana Cozza, André vai além. “Como comparar cor de pele, falando da minha vó?”, questiona, lamentando a situação político-cultural em que se encontra o país.

“Estamos todos tristes, certos de uma grande perda neste musical. Infelizmente, vivemos nesse país que vive de extremismos e aparências, no qual uma questão que deveria ser ser abraçada por todos infelizmente é manipulada por vias em mãos de pessoas cruéis, que, além de pegar carona, mal sabem da história do negro… seriam estes negros verdadeiros?”, pergunta André.

“@fabianacozza filha de negro, militante do nosso samba, competência em toda sua história com a música, inclusive em Cuba, país que abriga uma forte história do negro… como comparar cor de pele, falando da minha vó? Logo Dona Ivone Lara.!!!! Será que os outros artistas brancos que estão no elenco serão também criticados pela cor da pele? Por que o artista que fez o Tim Maia no musical não foi duramente criticado pelo mesmo grupo?”, continua.

Em seguida, André pede desculpas a Fabiana Cozza. “Pedimos imensas desculpas a @fabianacozza por passar por esta situação, pois nós da família temos certeza e convicção de que você cumpriria seu papel com o mesmo encanto e brilho que minha vó demonstrou aqui, quando ainda em vida soube que você seria ela na peça. Até quando viveremos num país assim? Triste na volta de casa por saber dessa notícia…. e confiantes que não critiquem a nova artista que ficará no seu lugar… muito obrigado @fabianacozza e toda produção do #musicaldonaivonelara. André Lara negro, sambista filho de mãe branca, pai negro.”

