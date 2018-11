Netflix vai produzir séries animadas de ‘Fantástica Fábrica’ e ‘Matilda’

A Netflix fechou acordo com a família do escritor britânico Roald Dahl (1916-1990) para transformar em séries animadas algumas de suas obras. Serão produzidas séries de livros como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, que já ganharam adaptações para o cinema.

Além de séries, o serviço de streaming também produzirá especiais inspirados pela obra de Dahl. Outros livros que devem ganhar adaptações são O BGA (O Bom Gigante Amigo), Os Pestes, Charlie e o Grande Elevador de Vidro e O Remédio Maravilhoso de Jorge. Os primeiros projetos começarão a ser tocados em 2019.

A Netflix pretende se manter “fiel ao mais puro espírito e tom” da obra de Dahl, mas também pretende construir um “universo imaginário de histórias” que se estenda para além do trabalho do escritor. “Temos grande ambição criativa para redesenhar as jornadas de tantos personagens queridos de Dahl de uma maneira nova e contemporânea com o maior nível de qualidade de animação”, disse Melissa Cobb, vice-presidente de conteúdo infantil e familiar da Netflix, em comunicado.

A plataforma tem feito um grande investimento em animações nos últimos meses, aprovando diversos projetos. Entre eles, está um remake de Pinóquio a ser dirigido por Guillermo del Toro, o filme Wendell & Wild, de Henry Selick (O Estranho Mundo de Jack) e Jordan Peele (Corra!) e Maya and the Three, novo longa de Jorge Gutierrez (Festa no Céu).