A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 19, os títulos que vão entrar em seu catálogo ao longo do mês de abril. Em meio a quarentena, os assinantes poderão se divertir com a comédia Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro‎ e Anne Hathaway‎. Ou passar pelas décadas de 60 e 70 com o ingênuo Forrest Gump, de Tom Hanks (a primeira celebridade a confirmar um diagnóstico de coronavírus). Entre as produções aguardadas do catálogo, está a estreia do filme Sergio, com Wagner Moura, no papel do diplomata brasileiro da ONU Sergio Vieira de Mello, morto em 2003 em um atentado terrorista no Iraque. Também retorna com novos episódios a popular série espanhola La Casa de Papel.

Confira a lista completa abaixo:

Séries

Mandou Bem (1º de abril) – Quarta temporada da série com confeiteiros de reputação duvidosa.

La Casa de Papel (3 de abril) – A quarta parte da popular série espanhola.

Irmãos Cervejeiros (10 de abril) – Série sobre dois irmãos que entendem tudo sobre cerveja, mas nada sobre relação familiar.

Ponto Cego (11 de abril) – Quarta temporada da produção policial.

Outer Banks (15 de abril) – Série de mistério adolescente em torno de um antigo segredo.

The Walking Dead (15 de abril) – A série de sucesso da Fox chega com sua nona temporada na Netflix.

Fauda (16 de abril) – Terceira temporada da produção de ação israelense que mostra a guerra em torno da Palestina.

The Midnight Gospel (20 de abril) – Produção baseada em um podcast de entrevistas americano.

Receita da Boa (20 de abril) – Chefs competem com sua culinária à base de cannabis.

Planeta Bizarro (22 de abril) – Série cientifica que explora a vida de bichos esquisitos.

After Life – Vocês Vão Ter de me Engolir (24 de abril) – Segunda temporada da série de Ricky Gervais, sobre um homem lidando com a morte da mulher.

O Último Reino (26 de abril) – Quarta temporada da série que retrata a guerra entre nórdicos e vikings.

Eu Nunca… (27 de abril) – Comédia inspirada na infância da humorista e roteirista Mindy Kaling.

Cozinhando com Nadiya (29 de Abril) – Série com a chef Nadiya Hussain para preparar pratos rápidos.

Filmes

Um Senhor Estagiário (1º de abril)

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa (1º de abril)

Forrest Gump (1º de abril)

Coffee & Kareem (3 de abril)

La casa de papel: O Fenômeno (3 de abril)

Um Amor, Mil Casamentos (10 de abril)

A Grande Luta (10 de abril)

Tigertail (10 de abril)

Clube dos Cinco (10 de abril)

Encontro Marcado (10 de abril)

Tubarão – os 4 filmes (10 de abril)

O Estranho que Nós Amamos (12 de abril)

Atômica (12 de abril)

Sergio (17 de abril)

O Silêncio do Pântano (22 de abril)

Resgate (24 de abril)

Feito na América (26 de abril)

Pai em Dose Dupla 1 e 2 (27 de abril)

Ricos de Amor (30 de abril)

Mentiras Perigosas (30 de abril)

Gostosas, Lindas & Sexies (30 de abril)

Documentários

Perícia Viciada (1º de abril) – O crime de dois químicos detonam uma crise no sistema judicial americano.

O DNA da Justiça (15 de abril) – O Projeto Inocência revela os erros de condenações criminais e traz as injustiças impostas às vítimas e aos acusados.

Maurício Meirelles: Levando o Caos (16 de abril) – Stand-up de Maurício Meirelles gravado em São Paulo.

Atrás da Estante (22 de abril) – História sobre o sex shop de um casal em Los Angeles que virou referência para a comunidade gay local.

Secreto e Proibido (29 de abril) – A história por trás de 65 anos de união entre duas mulheres: Pat Henschel e a jogadora de beisebol Terry Donahue.

Clemência – A História de Cyntoia Brown (29 de abril) – Condenada a prisão perpétua aos 16 anos, Cytoia terá seu julgamento colocado em xeque.

Crianças e família

Spirit – Cavalgando Livre: Academia de Equitação (3 de abril)

StarBeam (3 de abril)

The Big Show Show (6 de abril)

O Pequeno Stuart Little 2 (15 de abril)

4 Contra o Apocalipse (17 de abril)

Barbie Dreamhouse Adventures: Roberts Arrasando!: Temporada 1 (17 de abril)

Todos os Trilhos Levam a Roma (17 de abril)

Minas do Mistério (17 de abril)

Os Irmãos Willoughby (22 de abril)

Oi Ninja: Temporada 2 (24 de abril)