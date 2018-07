Netflix supera TV paga e aberta entre espectadores nos EUA

Um dos grandes medos dos canais de TV começa a se concretizar. Pesquisa afirma que a Netflix se tornou o principal meio de entretenimento para ser visto diretamente no aparelho de TV, superando não só os colegas do streaming, como YouTube e Hulu, mas também a televisão aberta e paga.

O estudo da empresa Cowen & Co, divulgada pela revista especializada Variety, foi feito com uma amostra de 2.500 americanos adultos em maio deste ano. A pergunta principal era: “Qual plataforma você mais usa para assistir conteúdo na TV?”. Do total, 27% apontaram a Netflix como favorita; seguida por canais a cabo, com 20%; aberta, com 18%; e YouTube, com 11%.

Ao destacar a diferença entre as faixas etárias dos entrevistados, a Netflix ganha ainda mais adeptos entre a faixa jovem, de 18 a 34 anos: cerca de 40% das pessoas desse recorte preferem o canal. Em segundo está o YouTube (17%), TV a cabo (12,6%), Hulu (7,6%) e TV aberta (7,5%).

Visando ainda mais adeptos, a Netflix continua a investir em conteúdo original. Estimativas feitas pela Cowen & Co afirmam que o canal deve gastar em torno de 13 bilhões de dólares em programação este ano – a projeção da própria Netflix gira em torno de 8 bilhões. Disponível em 190 países, o canal conta com 6,2 milhões de assinantes no mundo, sendo 1,2 milhão apenas nos Estados Unidos, seu principal mercado.